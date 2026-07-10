Головна Спорт Відео
search button user button menu button

Марокканські вболівальники влаштували безлади у Лондоні після поразки збірної на мундіалі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Марокканські вболівальники влаштували безлади у Лондоні після поразки збірної на мундіалі
Вболівальники збірної Марокко брали участь у сутичках із поліцією

Збірна Марокко поступилася Франції в 1/4 фіналу Чемпіонату світу

Уболівальники збірної Марокко влаштували безлади у Лондоні після поразки африканської збірної у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х журналіста Томмі Робінсона.

Зазначається, що вболівальники збірної Марокко брали участь у сутичках із поліцією, а також нападали на автомобілі.

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

Хід матчу

На 25-й хвилині французи заробили пенальті після фолу Нуссаїра Мазрауї на Мбаппе. Після короткої перевірки VAR арбітр підтвердив своє рішення, однак сам «винуватець» не зміг реалізувати одинадцятиметровий: його, здається, збила вимушена пауза, адже Буну досить легко вгадав напрямок удару та врятував свою команду. До перерви Франція продовжувала тиснути: наприклад, Дезіре Дуе змарнував хороший шанс, а Люка Дінь перевірив на міцність поперечину потужним дальнім ударом.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок. 

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Чемпіонат світу 2026. 1/4 фіналу

Франція – Марокко 2:0 (0:0)

  • Голи: Мбаппе (60), Дембеле (66)

Читайте також:

Теги: Лондон НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня
Стали відомі три пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
7 липня, 10:26
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
Чемпіонат світу: визначилися 13 команд, які зіграють в 1/8 фіналу
3 липня, 09:02
Матеуш Фернандеш уже приміряв футболку «шпор»
«Тоттенгем» Де Дзербі придбав футболіста за рекордні гроші
2 липня, 18:26
Реклама під час пауз на водопій може принести каналу Fox Sports понад $250 мільйонів
Шалені кошти. Стало відомо, скільки Fox Sports заробить під час пауз на водопій на Чемпіонаті світу
20 червня, 14:19
Один з господарів Чемпіонату світу Мексика зіграла свій другий поєдинок на мундіалі
Мексика обіграла Південну Корею та вийшла до 1/16 фіналу Чемпіонату світу
19 червня, 06:10
Роберто Мартінес готовий поїхати на Близький Схід
Тренер збірної Португалії зібрався тренувати Роналду на клубному рівні – журналіст
18 червня, 19:33
Історична подія стала у грі Португалія – ДР Конго
Вперше в історії на Чемпіонаті світу був призначений кутовий за затримку часу
17 червня, 22:57
Франція є однією з найбільш топових за складом команд Чемпіонату світу 2026
Франція дотиснула Сенегал у матчі першого туру Чемпіонату світу 2026 Реклама
17 червня, 00:09
Валентин Рубчинський отримає ще один шанс в «Динамо»
«Динамо» повернуло орендованого гравця з «Карпат»
13 червня, 18:09

Відео

Марокканські вболівальники влаштували безлади у Лондоні після поразки збірної на мундіалі
Марокканські вболівальники влаштували безлади у Лондоні після поразки збірної на мундіалі
Хто переможе у бою між Францією і Марокко? У мережі набирає популярності відео, присвячене грі
Хто переможе у бою між Францією і Марокко? У мережі набирає популярності відео, присвячене грі
Збірна Бельгії «танцем Трампа» відсвяткувала перемогу над США на Чемпіонаті світу
Збірна Бельгії «танцем Трампа» відсвяткувала перемогу над США на Чемпіонаті світу
Гравець збірної Англії отримав травму під час святкування перемоги у 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Гравець збірної Англії отримав травму під час святкування перемоги у 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Україна - Грузія: хайлайти яскравої перемоги нашої збірної у кваліфікації Чемпіонату світу
Україна - Грузія: хайлайти яскравої перемоги нашої збірної у кваліфікації Чемпіонату світу
Чемпіонат Європи з сумо завершився масовою бійкою (відео)
Чемпіонат Європи з сумо завершився масовою бійкою (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua