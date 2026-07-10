Марокканські вболівальники влаштували безлади у Лондоні після поразки збірної на мундіалі

Збірна Марокко поступилася Франції в 1/4 фіналу Чемпіонату світу

Уболівальники збірної Марокко влаштували безлади у Лондоні після поразки африканської збірної у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х журналіста Томмі Робінсона.

Edgeware road in London is a war zone tonight as Muslims riot over a world cup football game, 5000km away, between France and Morocco.



Make DIEversity make sense? https://t.co/w64qSC73oF pic.twitter.com/b9t3vKEnVJ — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 9, 2026

Зазначається, що вболівальники збірної Марокко брали участь у сутичках із поліцією, а також нападали на автомобілі.

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

Хід матчу

На 25-й хвилині французи заробили пенальті після фолу Нуссаїра Мазрауї на Мбаппе. Після короткої перевірки VAR арбітр підтвердив своє рішення, однак сам «винуватець» не зміг реалізувати одинадцятиметровий: його, здається, збила вимушена пауза, адже Буну досить легко вгадав напрямок удару та врятував свою команду. До перерви Франція продовжувала тиснути: наприклад, Дезіре Дуе змарнував хороший шанс, а Люка Дінь перевірив на міцність поперечину потужним дальнім ударом.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок.

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Чемпіонат світу 2026. 1/4 фіналу

Франція – Марокко 2:0 (0:0)