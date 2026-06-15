Тіффані Трамп показала ексклюзивні фото з батьком

Тіффані Трамп привітала батька з ювілеєм

Донька президента США Дональда Трампа, модель та співачка Тіффані Трамп показала архівні фото зі своїм батьком. Вона опублікувала ексклюзивні кадри з нагоди дня народження Дональда Трампа у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

Тіффані Трамп показала фото з батьком із різних років. Серед них були кадри з весілля моделі з Майклом Булосом. На фото президент США позував у чорному смокінгу з метеликом на шиї, а його донька була одягнена в розкішну весільну сукню.

Тіффані Трамп з батьком фото: Іnstagram.com/tiffanytrump

На ще одному фото з весілля Тіффані Трамп трималася за батька, який вів її під вінець. Донька Трампа додала ще пару кадрів із весілля з батьком.

Тіффані Трамп показала, як батько він її під вінець фото: Іnstagram.com/tiffanytrump

Тіффані Трамп показала, як батько він її під вінець фото: Іnstagram.com/tiffanytrump

Тіффані і Дональд Трамп фото: Іnstagram.com/tiffanytrump

Також Тіффані Трамп поділилася світлинами зі свого дитинства. На цих фото вона зображена в юному віці, де сидить на колінах у батька, тримаючи м’яку іграшку.

Тіффані Трамп із батьком у дитинстві фото: Іnstagram.com/tiffanytrump

Ще одне фото нагадує про початок 2000-х років, де перед камерою позує доволі молодий Трамп, а попереду нього йде маленька Тіффані в шубі та капелюшку з квіткою на голові.

До свого допису Тіффані Трамп додала лаконічне привітання, де звернулася до батька в його день народження. «З днем народження, тато», – написала вона.

Тіффані Аріана Трамп є донькою президента США Дональда Трампа та його другої дружини, акторки Марли Мейплз. Мейплз і Трамп перебували у шлюбі з 1993 по 1999 рік. Вони одружилися після того, як між ними виник роман, коли Трамп був у шлюбі з Іванною Трамп. Від цього шлюбу в президента народилася донька Тіффані Трамп у 1993 році.

Зазгначимо, «Главком» із нагоди ювілею президента США Дональда Трампа, якому 14 червня виповнилося 80 років, розповідав історію його кохання та шлюбу з першою леді Меланією Трамп.

До слова, президент США Дональд Трамп, який відзначив 80-річчя, за роки у великій політиці неодноразово ставав героєм не лише гучних політичних рішень, а й курйозних ситуацій, які активно обговорювалися у світі. Тож із нагоди ювілею американського президента «Главком» розповідав про десять найяскравіших епізодів останніх років, які викликали подив, жарти або хвилю мемів у соцмережах.