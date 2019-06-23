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    Європейські ігри-2019

    Самбістка Ковальська виборола бронзову медаль для України на Євроіграх

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    Галина Ковальська - Самбістка Ковальська виборола бронзову медаль для України на Євроіграх
    Галина Ковальська
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    Наша спортсменка боролася в категорії до 80 кг

    Українська самбістка Галина Ковальська виборола бронзову нагороду на Європейських іграх у Мінську. У поєдинку за бронзову медаль вона перемогла грузинку Ірине Леонідзе – 4:1.

    У категорії до 80 кг Ковальська перемогла бельгійку Дебору Месі (9:0) та поступилася в півфіналі Марії Оряшковій з Болгарії (0:2).

    Станом на 19:55 23 червня Україна залишається четвертою в загальному медальному заліку. Наші атлети вибороли 11 нагород: 3 золотих, 4 срібних та 4 бронзових.

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