Самбістка Москальова виборола п’яте срібло для України на Європейських іграх



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Катерина Москальова Фейсбук

Наша спортсменка стала другою в категорії до 68 кг

Українська самбістка Катерина Москальова виборола срібну нагороду на Європейських іграх у Мінську. У фіналі наша спортсменка поступилася суперниці з Хорватії Лючії Бабич – 0:4

У категорії до 68 кг Москальова перемогла росіянку Марину Мохнаткіну та сербку Івану Яндрич.

Станом на 20:40 23 червня Україна залишається четвертою в загальному медальному заліку. Наші атлети вибороли 12 нагород: 3 золотих, 5 срібних та 4 бронзових.

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