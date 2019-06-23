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    Європейські ігри-2019

    Самбістка Москальова виборола п’яте срібло для України на Європейських іграх

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    Катерина Москальова - Самбістка Москальова виборола п’яте срібло для України на Європейських іграх
    Катерина Москальова
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    Наша спортсменка стала другою в категорії до 68 кг

    Українська самбістка Катерина Москальова виборола срібну нагороду на Європейських іграх у Мінську. У фіналі наша спортсменка поступилася суперниці з Хорватії Лючії Бабич – 0:4

    У категорії до 68 кг Москальова перемогла росіянку Марину Мохнаткіну та сербку Івану Яндрич.

    Станом на 20:40 23 червня Україна залишається четвертою в загальному медальному заліку. Наші атлети вибороли 12 нагород: 3 золотих, 5 срібних та 4 бронзових.

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