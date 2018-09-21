Що сталося з легендарним «Динамо»?!.. Європейські ЗМІ про матчі українських команд

Що думають закордонні ЗМІ про гру українських команд у єврокубках?

В межах двох європейських клубних турнірів, Ліги чемпіонів та Ліги Європи, у Харкові, Лондоні та Києві відбулися важливі для українських вболівальників матчі. «Шахтар» розійшовся миром з німецьким «Гоффенгаймом», «Ворскла» програла англійському «Арсеналу», а «Динамо» знову не зуміло порадувати вболівальників результатом у матчі з представником Казахстану «Астаною».

«Главком» не полінився «пройтися» німецькими, англійськими та казахськими ЗМІ, щоб зрозуміти про матчі, які відбулися напередодні, та настрої журналістів більше.

Нічию (2:2) донецького «Шахтаря» та німецького «Гоффенгайма» з міста Зінсгайм можна розцінювати по-різному, проте з точки зору турнірної боротьби та стратегії такий результат – успіх саме суперника команди Паулу Фонсеки.

Думки видання Bild варто називати аж надто суб’єктивними. Ресурс майже не «помітив» зусилля команди Фонсеки та, схоже, упевнений, що «Гоффенгайм» свого опонента повністю переграв.

«…Нагельсманн здобуває одне очко. Модний одяг, який був на тренері протягом матчу, приніс вдачу й прихильність Фортуни. Якщо казати про ключові моменти, то варто зазначити наступне. В першу чергу, варто казати про те, що гості заслужили не один комплімент за чудову гру в атаці. Немало нашій команді допоміг і голкіпер суперника. П’ятов в епізоді з голом Нордтвейта був дезорієнтованим. Варто сказати, що в другій половині ми бачили ще більш потужну гру німецького клубу, який заслуговував навіть на три очки. Все йшло до перемоги клубу із Зінсгайма, успіх був вже у руках – аж раптом потужний удар Майкона з 25-ти метрів вкрав у гостей аж два бали…»

Висновки іншого провідного німецького видання, а це Kicker, були більш стриманими.

«…«Гоффенгайму» не вистачило зовсім трохи для феєричного старту. Юліан Нагельсманн може бути задоволений грою своїх хлопців. Ми бачили яскравий та гарний футбол, причому свої дії гості побудували на жорсткій обороні зі швидким виходом у атаку. 75 хвилин німецька команда домінувала на полі й мала набагато більше моментів, ніж її український суперник. Не можна не сказати, що після того, як рахунок став рівним, господарі здійснювали серйозний тиск на оборону клубу із Зінсгайму. Проте вона була в бойовому стані й витримала…»

Англійські видання перемозі (4:2) «Арсеналу» над полтавською «Ворсклою» прогнозовано не здивувалися. Проте на відміну від німецьких видань, пихи у коментарях британських журналістів не помітно.

Зокрема, авторитетне ВВС про матч написало, згадуючи не тільки звитяги «свого» клубу, а й аналізуючи дії команди з України.

«…Лондонці з усіх сил намагалися прорватися крізь добре організованого суперника. Однак П’єр-Емерік Обамеянг зумів змінити динаміку матчу, коли завершив прохід Алекса Івобі. Це був лише шостий дотик габонця до м'яча й перший удар «канонірів» в отвір воріт… Незважаючи на те, що Емері зробив у стартовому складі вісім змін (у порівнянні з попереднім матчем – примітка «Главкома»), в основному складі господарів вийшло кілька виконавців своїх національних збірних. Вони допомогли іспанцю здобути 32-у перемогу в межах Ліги Європи – це більше, ніж налічує актив будь-якого іншого тренера. Наявність у складі Лукаса Торрейри, придбаного в «Сампдорії» за 26 мільйонів фунтів, а також Бернда Лено, а в «Баєра» його було придбано за 19 мільйонів, тільки підкреслювало невідповідність ресурсів, які мають тренери команд. Не варто забувати, що загальна вартість футболістів «Ворскли» складає приблизно 11 мільйонів фунтів. Гості гарно почали матч і завершили свої зусилля двома голами у ворота «Арсеналу», проте прірва в класі й досвіді між футболістами команд давала про себе знати… На своєму стадіоні в Україні «Ворскла» створила фан-зону з великим екраном, щоби дозволити своїм уболівальникам стати свідками, можливо, найбільш знакового вечора в історії клубу (тут колеги радше помиляються, адже «Ворскла» за епохи Миколи Павлова в груповому раунді Ліги Європи вже грала – примітка «Главкома»)…»

Київське «Динамо» серед трьох представників України розчарувало найбільше. Нічия (2:2) з «Астаною» на своєму полі підкреслила жалюгідне становище команди найбільш титулованого клубу Східної Європи.

Перед тим, як представити думку одного з казахських ЗМІ, не можемо не зазначити, що вболівальники «Астани» на своїх форумах мировій з «Динамо» щиро здивовані та радіють подекуди, як малі діти, а думка, яку можна охарактеризувати як «що сталося з легендарним клубом?..», крізь коментарі шанувальників «Астани» проходить червоною ниткою.

Своєю командою казахські ЗМІ задоволені на 100%. Тож не дивно, що думка журналістів Sports зводилася до наступного:

«…Нічия, яка увійде в історію. Київське «Динамо» не таке сильне, як раніше. Казахський клуб в окремі моменти матчу виявляв дуже серйозний спротив, добре пресингував. Суперник з такою грою міг впоратися хіба що з великими зусиллями…»

Максим Салівон, для «Главкома»