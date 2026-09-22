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Шестиічна китаянка встановила світовий рекорд зі складання кубику Рубіка

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Шестиічна китаянка встановила світовий рекорд зі складання кубику Рубіка
До цього рекордним був показник у 5.97 секунд
фото: Вікіпедія

Лянь Юньчжі встановила результат к 4.52 секунди

Китаянка Лянь Юньчжі встановила світовий рекорд зі збирання кубика Рубіка 3x3x3. Про це повідомляє «Главком».

Шестирічна дівчинка виступала на місцевому турнірі, який був сертифікований Всесвітньою ассоціацією кубиків (WCA). Лянь Юньчжі спочатку зібрала кубик за 4.52 секунди на турнірі в Ухані, а за два дні у Гуанджоу первершила свій результат – 4.27 секунди.

Китаянка стала першою жінкою у світі, яка зібрала кубик Рубика 3x3x3 шидше, ніж за 4.5 секунди. 

Тренувалась дівчинка більше ніж рік по 2-3 години на день, за цей час вона вивчила більше ніж 1300 алгоритмів для збирання кубика.

До слова, у Сан-Франциско робот переміг людину на турнірі зі змішаних єдиноборств.

Нагадаємо, що Олімпієць Дмитро Шеп'юк поїхав працювати на будівництво в Чехії.

Теги: Китай

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