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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи D

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи D
На Чемпіонаті світу 2026 з футболу завершились матчі у групі D
фото: Getty Images

У заключному турі Австралія гарантувала собі вихід у плейоф з квартету D

На Чемпіонаті світу 2026 триває заключний тур групового етапу. Путівки до плейоф сьогодні розіграли команди групи D – США, Австралія, Парагвай і Туреччина. Про це повідомляє «Главком».

Підсумок групи D

В останньому матчі групового етапу збірна США приймала Туреччину. З турнірної точки зору інтриги тут не було. Американці вже гарантували собі перше місце в групі, а Туреччина достроково втратила шанси на вихід у плейоф. Втім команді Вінченцо Монтелли вдалося гучно попрощатися з мундіалем, обігравши США – 3:2.

Вже на початку зустрічі суперники обмінялися голами. Американці вийшли вперед після влучного удару Трасті, турки відповіли голом Арди Гюлера. Ще до перерви команду Монтелли вперед вивів Кекчу. У другому таймі Берхгальтер зрівняв рахунок, але на 8-й компенсованій хвилині Туреччина таки вирвала перемогу завдяки голу Айхана.

Інший матч в групі між Австралією і Парагваєм завершився без голів – 0:0. «Соккеруз» влаштовувала нічия, яка гарантувала їм друге місце завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Щодо самого матчу, то команди створили мало моментів, сфокусувавшись на єдиноборствах і жорстких зіткненнях. Австралія посіла друге місце і вийшла у плейоф. Парагвай залишився третім, але з чотирма очками теж майже у стикових матчах.

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Підсумкова таблиця групи D

Standings provided by Sofascore

Турнірні перспективи команд

США вийшли до плейоф з першого місця і в 1/16 фіналу зустрінуться з командою Боснії і Герцеговини.

Австралія, яка посіла друге місце, на старті плейоф зіграє проти другої команди з групи G. Наразі це може бути будь-хто з квартету – Єгипет, Іран, Бельгія чи Нова Зеландія.

Парагвай з третьої позиції також майже пробився до 1/16 фіналу, оскільки має 4 очки і швидше за все потрапить до топ-8 рейтингу третіх місць. Потенційно парагвайці можуть вийти на Німеччину, переможця групи І (Франція або Норвегія) або переможця групи К (Колумбія або Португалія).

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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