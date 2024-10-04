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Микола Шапаренко зустрічається із донькою Максима Шацьких? ЗМІ розкрили подробиці

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Микола Шапаренко зустрічається із донькою Максима Шацьких? ЗМІ розкрили подробиці
Микола Шапаренко та Христина Шацьких
колаж: champion.com.ua

Ключовий гравець «Динамо» святкує день народження

Сьогодні свій 26-й День народження святкує півзахисник «Динамо» Микола Шапаренко.

Микола є вихованцем академії маріупольського «Іллічівця», там же у 16-річному віці дебютував у дорослому футболі на рівні УПЛ. До «Динамо» перейшов улітку 2015 року, пройшов через юнацьку та молодіжну команди «біло-синіх».

У першій команді «Динамо» дебютував у листопаді 2017-го у віці 19 років. За час виступів у складі «біло-синіх» виріс із перспективного юнака у стабільного гравця основного складу, справжнього лідера на полі, який користується повагою та авторитетом серед партнерів.

Як пише видання Чемпіон, у 2023 році з’явилися чутки, що Шапаренко нібито зустрічається із Христиною Шацьких, донькою легендарного нападника «Динамо» Максима Шацьких. Однак перші натяки були ще влітку 2022 року. Тоді Микола дав підставу для пліток, залишивши коментарі під фото дівчини в Instagram.

Вперше Миколу та Христину помітили разом на поєдинку «Динамо» – «Чорноморець» у 2023 році. Вони потрапили в об'єктиви телекамер під час трансляції матчу УПЛ.

Заради Шапаренка Христина переїхала до Києва з-за кордону, про це повідомив її батько в одному із інтерв’ю. Він зізнався, що був проти, але заперечити не зміг.

«У неї хлопець в Києві. Вона категорично не хоче їхати і залишати його. Він – футболіст. Вона сказала: «Ні, я його не залишу і нікуди не поїду». А змусити її я не можу».

Після цього журналіст намагався дізнатися, хто цей футболіст, але Шацьких відповів, що на все свій час. Після того, як прозвучала фраза: «Вашу доньку Христину помічали на матчах Динамо разом з Миколою Шапаренком» легенда коротко та зрозуміло відповів: «Бачите, від вас нічого не приховаєш».

На чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині дівчина й сама не стала приховувати. Вона відвідала поєдинок збірної України зі Словаччиною в Дюссельдорфі. На матч Христина прийшла у футболці під номером 19. Саме цю цифру отримав Шапаренко у збірній.

Нагадаємо, турецький «Трабзонспор» проявив серйозний інтерес щодо трансферу Миколи Шапаренка. В українських ЗМІ пішла інформація, що турки зробили «Динамо» конкретну пропозицію

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Теги: Микола Шапаренко день народження Максим Шацьких

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