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Чемпіонат світу 2026: хто проходить з третього місця в плейоф перед останнім туром

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Чемпіонат світу 2026: хто проходить з третього місця в плейоф перед останнім туром
Збірна Швеції обіграла Туніс (5:1) в першому турі ЧС-2026
фото: Getty Images

З третього місця в плейоф проходять вісім найкращих збірних

Перед матчами заключного туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу найкращою третьою командою є Швеція, яка набрала 3 очки у групі F. Про це повідомляє «Главком».

На Чемпіонаті світу 2026 завершилися матчі другого туру в кожній із 12 груп. Уже відомі перші сім учасників плейоф: Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія та Колумбія.

У плейоф вийдуть команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах за підсумками трьох турів. До 1/16 фіналу також пройдуть 8 найкращих третіх місць із 12.

Перед останнім туром найкращою третьою командою є збірна Швеції, яка набрала 3 очки в групі F завдяки перемозі над Тунісом (5:1). У шведів нульова різниця забитих і пропущених м’ячів – у другому турі вони зазнали поразки від Нідерландів (1:5), а в останньому поєдинку групи зустрінуться з Японією.

Три набрані бали та нульову різницю також має збірна Шотландії. Шотландці у групі С спочатку переграли Гаїті 1:0, а потім з таким самим рахунком поступилися Марокко. У заключному турі підопічні Стіва Кларка зіграють проти Бразилії.

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По 3 очки на третіх місцях у своїх групах також мають Хорватія, Парагвай та Алжир. У Кабо-Верде та Бельгії – по 2 бали, у Чехії, ДР Конго, Еквадору та Боснії і Герцеговини – по 1 балу. Єдиною командою з нулем очок на третьому місці є Сенегал, який виступає в групі I і вже програв Франції (1:3) та Норвегії (2:3).

Чемпіонат світу 2026: хто проходить з третього місця в плейоф перед останнім туром фото 1

Нагадаємо, капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі забив усі п’ять голів своєї команди у перших двох турах Чемпіонату світу 2026 й очолює список бомбардирів турніру. Ліонель забив три м’ячі у ворота Алжиру (3:0) та поклав дубль у матчі проти Австрії (2:0). Загалом у Мессі тепер 18 голів за кар’єру на мундіалях – він є найкращим бомбардиром чемпіонатів світу в історії.

Друге та третє місця ділять Кіліан Мбаппе (Франція) та Ерлінг Холанд (Норвегія), які забили по 4 м’ячі за два поєдинки. Мбаппе та Холанд оформили дублі у ворота Сенегалу та Іраку. По три голи на ЧС-2026 мають двоє гравців – Деніз Ундав (Німеччина) та Джонатан Девід (Канада). По два голи забили 20 футболістів, серед яких і легендарний Кріштіану Роналду (Португалія).

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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