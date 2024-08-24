Чеські спецслужби розслідують діяльність російської православної церкви

У Чехії є відділенням Московського патріархату, тісно пов'язаного з російським урядом

Голова комітету з питань безпеки чеського Сенату Павел Фішер закликав уряд доручити спецслужбам провести розслідування щодо потенційної загрози з боку православних церков у країні

Чеські спецслужби розпочали розслідування щодо російської православної церкви (РПЦ) на предмет можливої загрози з боку підконтрольної Кремлю релігійної організації для демократичних інститутів держави. Про це повідомляє Orthodox Times.

Це рішення було прийнято після того, як Комітет з безпеки чеського Сенату закликав з'ясувати, чи причетна РПЦ до поширення російського впливу і пропаганди в країні.

«Російська православна церква і Православна церква в Чеській Республіці не повинні використовуватися Російською Федерацією як інструменти для дій, що суперечать інтересам Чехії», – заявив голова комітету Павел Фішер.

Також Голова комітету наголосив, що РПЦ у Чехії фактично є відділенням Московського патріархату, тісно пов'язаного з російським урядом, і не повинна використовуватися Росією для дій, що суперечать інтересам Чехії.

Міністерству внутрішніх справ було дано доручення розслідувати можливу протизаконну діяльність членів як Російської православної церкви, так і Православної церкви Чехії. Крім того, свою оцінку діям церков дасть міністр культури Мартін Бакса. Якщо буде встановлено, що вони порушують чеські закони, то чиновник рекомендує призупинити їхню діяльність на території держави.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський раніше вже висловлював свою позицію щодо РПЦ, заявивши, що не вважає її «законною церквою», а її представників – «справжніми священнослужителями».

Як зазначив очільник Чехії, ЄС є великою економічною і політичною силою, однак він не здатний чинити вплив самотужки, тому йому потрібен єдиний підхід зі Сполученими Штатами і всіма демократичними країнами світу.

Нагадаємо, чеський президент Петр Павел вважає, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не повинен залежати від відновлення повного контролю над всією її територією.

Як повідомлялося, президент Чехії Петр Павел заявив, що нинішньої підтримки України недостатньо, щоб відтіснити російських окупантів з усієї окупованої території.