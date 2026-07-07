«Рішення абсолютно ганебне». Гераскевич прокоментував позицію МОК щодо Росії

Гераскевич: Ми маємо багато фактів, які вказують на те, що російські спортивні федерації оперують на окупованих територіях України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич ексклюзивно для «Главкома» прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету, який тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Рішення МОК щодо Росії

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Коментар Владислава Гераскевича

«Вважаю це рішення МОК абсолютно ганебним. Ми маємо багато фактів, які вказують на те, що російські спортивні федерації оперують на окупованих територіях України. Я нагадаю, що саме за це порушення Олімпійський комітет Росії був відсторонений. При цьому МОК чомусь ігнорує ці факти і повертає російських спортсменів вже без будь-яких обмежень, а також скасовує рекомендації щодо заборони на проведення змагань в Росії.

Звичайно, боляче це бачити, тим паче на фоні того, що в нас сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу. Ми буквально через день страждаємо від російських величезних обстрілів, маємо шалену просто кількість жертв. При цьому МОК абсолютно це ігнорує та повертає зараз російські прапори.

Я вважаю, що ми маємо зараз більше працювати в напрямку visa-ban. Тобто, щоб російські спортсмени просто не могли доїжджати на змагання, щоб вони не могли відвідувати країни, які проводять ці змагання, щоб вони не могли отримувати візи.

Звичайно, ми маємо робити коаліції. Ми маємо говорити про це говорити активніше і більш відкрито, формувати ці коаліції. Щоб ми могли спільно з НОК інших країн, міністерствами спорту інших країн, спільно з іншими країнами загалом протидіяти цим ганебним рішенням МОК», – заявив Владислав Гераскевич.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет затвердив зміни до Олімпійської хартії.

Нові формулювання підкреслюють, що спорт має бути вільним від будь-якого тиску – урядового, культурного, суспільного або економічного. МОК наголошує: реформа має захистити спортсменів і змагання від зовнішнього впливу та не допустити використання Олімпійських ігор у політичних цілях.

«Ця відданість – про захист того, що робить Олімпійські ігри унікальними: об'єднання світу через спорт і мирне змагання», – заявила президентка МОК Кірсті Ковентрі.

Коли журналісти запитали, чи прокладає це рішення шлях до повного повернення російських спортсменів, Ковентрі відповіла, що МОК потребує часу, аби зрозуміти, як зміни будуть застосовані на практиці.

Генеральний директор правозахисної організації Global Athlete Роб Колер заявив, що реформа ризикує підірвати олімпійський рух.

«Послання буде однозначним: війна, систематичний допінг і неодноразові порушення Олімпійської хартії більше не є перешкодами для повноцінної участі», – застеріг він.