Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Рішення абсолютно ганебне». Гераскевич прокоментував позицію МОК щодо Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Рішення абсолютно ганебне». Гераскевич прокоментував позицію МОК щодо Росії
Гераскевич: Потрібно більше працювати в напрямку visa-ban

Гераскевич: Ми маємо багато фактів, які вказують на те, що російські спортивні федерації оперують на окупованих територіях України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич ексклюзивно для «Главкома» прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету, який тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Рішення МОК щодо Росії

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Коментар Владислава Гераскевича

«Вважаю це рішення МОК абсолютно ганебним. Ми маємо багато фактів, які вказують на те, що російські спортивні федерації оперують на окупованих територіях України. Я нагадаю, що саме за це порушення Олімпійський комітет Росії був відсторонений. При цьому МОК чомусь ігнорує ці факти і повертає російських спортсменів вже без будь-яких обмежень, а також скасовує рекомендації щодо заборони на проведення змагань в Росії.

Звичайно, боляче це бачити, тим паче на фоні того, що в нас сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу. Ми буквально через день страждаємо від російських величезних обстрілів, маємо шалену просто кількість жертв. При цьому МОК абсолютно це ігнорує та повертає зараз російські прапори.

Я вважаю, що ми маємо зараз більше працювати в напрямку visa-ban. Тобто, щоб російські спортсмени просто не могли доїжджати на змагання, щоб вони не могли відвідувати країни, які проводять ці змагання, щоб вони не могли отримувати візи.

Звичайно, ми маємо робити коаліції. Ми маємо говорити про це говорити активніше і більш відкрито, формувати ці коаліції. Щоб ми могли спільно з НОК інших країн, міністерствами спорту інших країн, спільно з іншими країнами загалом протидіяти цим ганебним рішенням МОК», – заявив Владислав Гераскевич.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет затвердив зміни до Олімпійської хартії.

Нові формулювання підкреслюють, що спорт має бути вільним від будь-якого тиску – урядового, культурного, суспільного або економічного. МОК наголошує: реформа має захистити спортсменів і змагання від зовнішнього впливу та не допустити використання Олімпійських ігор у політичних цілях.

«Ця відданість – про захист того, що робить Олімпійські ігри унікальними: об'єднання світу через спорт і мирне змагання», – заявила президентка МОК Кірсті Ковентрі.

Коли журналісти запитали, чи прокладає це рішення шлях до повного повернення російських спортсменів, Ковентрі відповіла, що МОК потребує часу, аби зрозуміти, як зміни будуть застосовані на практиці.

Генеральний директор правозахисної організації Global Athlete Роб Колер заявив, що реформа ризикує підірвати олімпійський рух.

«Послання буде однозначним: війна, систематичний допінг і неодноразові порушення Олімпійської хартії більше не є перешкодами для повноцінної участі», – застеріг він.

Теги: олімпійські ігри Олімпіада Владислав Гераскевич МОК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тарпіщев незаконно відвідував анексований Крим
Одіозний росіянин з МОК образив Мессі та Роналду перед стартом Чемпіонату світу
10 червня, 14:47
Хікару Накамура є одним з найталановитіших шахістів у світі
Легендарний шахіст відмовився від Олімпіади через фінансовий конфлікт
11 червня, 00:53
МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді у «шоломі пам'яті»
Перший віцепрезидент НОК: Припускаю, що МОК вже шкодує, що відсторонив Гераскевича від Олімпіади
16 червня, 07:10
Після вторгнення в Україну у 2022 році МОК рекомендував відсторонити російських і білоруських спортсменів від змагань
МОК змінив Олімпійську хартію і відкрив питання про Росію
25 червня, 04:08
На цьогорічному чемпіонаті Європи росіяни та білоруси виступали лише у нейтральному статусі
Федерація важкої атлетики відкрила Росії двері на чемпіонат світу
27 червня, 01:25
Гулієва з 2021 року представляє на міжнародному рівні Туреччину
Російська легкоатлетка, яка погоріла на допінгу, втратила нагороду Олімпіади-2012
22 червня, 21:10
Владислав Гераскевич дав свою оцінку рішенню МОК
МОК змінив Олімпійську хартію, щоб повернути Росію? Коментар скелетоніста Гераскевича
25 червня, 09:44
Олімпійські ігри 2026 року переглянули 2,6 млрд людей
МОК назвав кількість вболівальників, які переглянули Олімпіаду-2026
25 червня, 12:07
Володимир Гончаров є призером чемпіонатів світу та Європи з кульової стрільби
Учасник двох Олімпіад Гончаров воює проти України в російському «м’ясному» підрозділі
1 липня, 11:50

Новини

Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу
Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу
«Рішення абсолютно ганебне». Гераскевич прокоментував позицію МОК щодо Росії
«Рішення абсолютно ганебне». Гераскевич прокоментував позицію МОК щодо Росії
Півзахисник збірної Бельгії через важку травму вибув на понад пів року
Півзахисник збірної Бельгії через важку травму вибув на понад пів року
На Мадейрі яскравим шоу вшанували Роналду після останнього матчу на чемпіонатах світу
На Мадейрі яскравим шоу вшанували Роналду після останнього матчу на чемпіонатах світу
МОК рекомендував спортивним федераціям зняти всі обмеження з російських атлетів
МОК рекомендував спортивним федераціям зняти всі обмеження з російських атлетів
Новачок Прем'єр-ліги повернув українця з чемпіонату Німеччини
Новачок Прем'єр-ліги повернув українця з чемпіонату Німеччини

Новини

Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua