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Міноборони допустило до використання в ЗСУ вітчизняний бронеавтомобіль

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Міноборони допустило до використання в ЗСУ вітчизняний бронеавтомобіль
На шасі UAT-Tisa встановлено спеціальну бронекапсулу, що дає захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї
фото: Міністерство оборони України

Протимінний захист машини UAT-Tisa. витримує підрив вибухових пристроїв під колесом та днищем автомобіля

Українське Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання в Силах оборони вітчизняний бронеавтомобіль UAT-Tisa. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що на шасі UAT-Tisa встановлено спеціальну бронекапсулу, що дає захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі. 

«Протимінний захист машини витримує підрив вибухових пристроїв під колесом та днищем автомобіля», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, бронеавтомобіль має високі динамічні характеристики, прохідність і плавність ходу. Водночас паливних баків бронеавтомобіля вистачає на подолання понад тисячі кілометрів на одній заправці.  

Раніше Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль «Таврія». Міноборони зауважує, що турель з кулеметами за допомогою системи управління захоплює та супроводжує цілі, може вести прицільний вогонь по рухомих об’єктах. Вона здатна працювати як удень, так і вночі. Весь модуль захищений бронезахистом, що здатний  витримувати влучання куль зі стрілецької зброї й захищати від уламків.

Також Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган», розроблений українськими інженерами.

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Теги: машини Міноборони технології

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