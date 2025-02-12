Hyundai представили стильний електрокросовер: деталі та ціна

115-сильний електрокросовер має запас ходу 285 км

У Hyundai Casper 2025 з’явилася нова позашляхова модифікація Cross. Субкомпактний кросовер надходить у продаж на батьківщині, у Південній Кореї, за ціною від 31,9 млн вон ($22 000). Motor1 повідомляє подробиці про новий Hyundai Casper Electric Cross.

Кросовер отримав агресивніші бампери фото: Hyundai

За основу взяли електромобіль Hyundai Casper, який уже вийшов на європейський ринок під назвою Inster. Мініатюрний 3,8-метровий кросовер отримав новий обвіс, захист днища, агресивніші бампери та змінену задню оптику. Крім того, з’явилися 17-дюймові позашляхові шини та багажник на даху.

Салон Hyundai Casper Electric Cross зберіг знайоме компонування. Усередині лише змінили оздоблення – воно стало двоколірним.

У салоні змінили оздоблення фото: Hyundai

Новий Hyundai Casper Electric Cross доступний виключно у передньопривідному виконанні зі 115-сильним мотором та батареєю ємністю 49 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займає 10,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 150 км/год. Запас ходу складає 285 км, а швидка зарядка електрокара на 80% займає 30 хвилин.