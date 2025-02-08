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У Volvo анонсували нові моделі електрокарів (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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У Volvo анонсували нові моделі електрокарів (фото)
У Volvo анонсували нові моделі електрокарів
фото: Volvo

У найближчі роки очікуються позашляховий кросовер, флагманський седан та наступник Volvo XC60

Volvo планує розширити свою електричну лінійку. У найближчі роки очікуються одразу кілька нових «зелених» моделей. Про це заявило керівництво компанії, повідомляє сайт Motor1.

Зокрема, вже 10 лютого дебютує новий Volvo EX30 Cross Country – позашляхова версія компактного електрокросовера. Крім того, у 2025 році представлять седан Volvo ES90 – електричного наступника моделі S90.

Volvo EX30 Cross Country
Volvo EX30 Cross Country
фото: autoevolution.com

Обтічний електромобіль Volvo ES90 сягатиме 4,99 м завдовжки та 1,94 м завширшки. Силові установки потужністю до 517 к. с. із батареєю на 111 кВт∙год запозичать у кросовера Volvo EX90. Запас ходу сягне 600 км.

У 2026 році дебютує новий Volvo EX60. Електрокросовер не замінить модель ХС60, а випускатиметься паралельно із нею. Його збудують на новій модульній платформі SPA3, яка пізніше стане основою для ще двох електрокарів. Вона дозволить встановлення автопілота та збільшить швидкість зарядки батареї.

Volvo ES90
Volvo ES90
фото: Volvo

Крім електромобілів, очікується і один плагін-гібрид Volvo – це буде великий сімейний кросовер на базі Lynk & Co 08. Його планують презентувати цього року, а ключовим ринком для цієї моделі стане Китай.

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Теги: Volvo Volvo XC40 автомобіль Електромобілі

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