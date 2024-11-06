Кому належать найдорожчі автомобілі у світі

Ральф Лорен і Нік Мейсон мають у власності найдорожчій автомобіль сучастності

Швидкісні, унікальні за зовнішнім виглядом, обмежені в кількості – саме такі авто обирають для себе знаменитості. Від Bugatti до Lamborgini – топ-5 найдорожчих авто Роналду, Jay-Z і Beyoncé, Джея Лоно, Ральфі Лорена і Ніка Мейсона. Про це пишуть zaxid.net.

5. Bugatti Centodieci – 9 млн доларів США

Власник: Кріштіану Роналду

Роналду з Bugatti Centodieci фото: fanday.net

Витончений, модний і привабливий – португальський футболіст обрав саме цю модель завжди популярного Bugatti. Компанія оголосила, що випустить лише 10 таких автомобілів, що зробило Centodieci одним з найбажаніших автомобілів на планеті.

4. McLaren F1 – 20,5 млн доларів США

Власники: Джей Лено, Роуен Аткінсон та Ілон Маск.

У серпні 2021 року McLaren F1 став найдорожчим автомобілем, проданим на аукціоні того року. Його продали у Каліфорнії за 20,5 мільйонів доларів США. Гіперкар розганяється на 240 м/год і відомий як перший «дорожній автомобіль Формули-1».

McLaren F1 випустили у 1990-х роках з ціною від 800 000 до 1 млн доларів США. Всього зробили 106 таких автомобілів. З моменту свого запуску в середині 90-х він виявився однією з найефективніших автомобільних інвестицій усіх часів.

McLaren F1 фото: roadandtrack.com

3. Rolls-Royce Boat Tail – 28 млн доларів США

Власники: Jay-Z і Beyoncé.

У 2021 році на Concorso d’Eleganza Villa d’Este відбулася прем’єра першого Rolls-Royce Boat Tail – зробленого на замовлення і натхненним класичними яхтами. Загалом Rolls-Royce випустив три автомобілі цієї серії. Довжина Boat Tail становить 5,8 м, він оснащений 6,75-літровим двигуном V12 із подвійним турбонаддувом і розгоном до 100 км/год приблизно за 5,3 с. На його «задній палубі» є коктейльний столик і парасолька.

Rolls-Royce Boat Tail фото: Тест Драйв

2. Bugatti Type 57 SC Atlantic – 40 млн доларів США

Власник: Ральф Лорен.

Ральф Лорен, модельєр і дизайнер, чий одяг носили Наомі Кемпбелл, Гвінет Пелтроу та Дженніфер Гарнер , має велику колекцію автомобілів. Серед його найдорожчих речей – Bugatti Type 57 SC Atlantic, який Лорен придбав наприкінці 1980-х років і старанно реставрував протягом двох років. Bugatti випустили всього чотири такі машини, до нашого часу збереглося три.

Bugatti Type 57SC Atlantic 1938 фото: fashiontalksss.com

1. Ferrari 250 GTO 1962 року випуску – 51,7 млн доларів США

Власники: Ральф Лорен і Нік Мейсон.

У 1962 році випустили лише 36 автомобілів Ferrari 250 Gran Turismo Omolegato (GTO) з ціною близько 18 000 доларів США – що еквівалентно приблизно 150 000 доларів США сьогодні.

Випущена на початку 1960-х машина була надпопулярною свого часу. Цифра в назві вказує на кубатуру одного циліндра її 3-літрового мотора V12. Було всього 39 таких автомобілів. У 2023 році Ferrari 1962 року став другим найдорожчим коли-небудь проданим автомобілем. Ральф Лорен і барабанщик Pink Floyd Нік Мейсон володіли ним по черзі.

Ferrari 250 GTO 1962 фото: bosshunting.com.au

Нагадаємо, що за жовтень 2024 року в Україні продали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – моделі підвищеної прохідності.