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Британія працює над розробкою ракет проти ядерної зброї РФ – The Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Британія працює над розробкою ракет проти ядерної зброї РФ – The Times
Британія працюватиме з Німеччиною над створенням зброї з дальністю дії близько 3200 км проти російських ядерних ракет
фото: з відкритих джерел

Згідно з планами, ракети дальнього радіусу дії розмістять у Німеччині, замінивши американські ракети, які будуть розгорнуті там найближчими роками

Велика Британія розглядає можливість розробки ракет дальнього радіусу дії, здатних знищити ядерну зброю РФ. Оскільки в Європі посилюються побоювання, що російський диктатор Володимир Путін може бути готовий застосувати її.
Про це повідомляє The Times.

Дипломатичні джерела видання повідомили, що Велика Британія дала зрозуміти, що працюватиме з Німеччиною над створенням зброї з дальністю дії близько 3200 км.

Союзники припускають, що ця зброя зможе долетіти від Берліна до Москви в разі, якщо Путін вирішить запустити тактичну ядерну зброю.

Міністр оборони Британії Джон Хілі, як припускають, обговорив проєкт зі своїм німецьким колегою в Берліні. Він перебував там у рамках 48-годинного дипломатичного турне Європою, щоб зміцнити співпрацю між Великою Британією та її союзниками і просунути свою оборонну стратегію «НАТО на першому місці».

Згідно з планами, ракети дальнього радіусу дії розмістять у Німеччині, замінивши американські ракети, які будуть розгорнуті там найближчими роками.

За словами дипломатичного джерела, нещодавні заяви Путіна та інших осіб вказують на те, що Росія знижує поріг застосування тактичної ядерної зброї.

Цього місяця Сполучені Штати і Німеччина оголосили, що американські ракети дальнього радіусу дії будуть періодично розміщуватися в Німеччині з 2026 року вперше з часів холодної війни. Рішення, що викликало гнівну реакцію Москви, було оголошено під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Як повідомлялося, Велика Британія та Німеччина уклали пакт про оборонну співпрацю для посилення безпеки Європи й підтримки України на тлі можливого переобрання Дональда Трампа президентом США на виборах у листопаді.

Нагадаємо, НАЕК «Енергоатом» та консорціум міжнародних банків уклали кредитну угоду на суму £181 млн. Мета кредиту – забезпечити виконання договору між НАЕК «Енергоатом» та Urenco з питань закупівлі ядерного палива. Зокрема, кошти використовуватимуться для фінансування постачання ядерних матеріалів – збагаченого та природного гексафториду урану – за зазначеним контрактом. Домовленості передбачають постачання ядерних матеріалів до 2035 року з можливістю пролонгації контракту до 2043 року», – йдеться в повідомленні.

Кредит надається на 5 років під гарантію Уряду Великої Британії (через експортне кредитне агентство UKEF).

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Теги: ядерна зброя Велика Британія

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