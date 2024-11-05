Toyota провела випробувальний політ свого першого повітряного таксі

Політ повітряного таксі біля гори Фудзі продемонстрував успішний результат

Toyota Motor Corporation у співпраці з американською компанією Joby Aviation, що спеціалізується на створенні електричних повітряних таксі для комерційних пасажирських перевезень, успішно здійснила перший тестовий політ п’ятимісного електричного таксі. Про це написали у пресслужбі компанії.

Ця подія, що днями відбувалися в технічному центрі Toyota у Японії, знаменує собою значний крок вперед у розробці передових рішень для повітряної мобільності. Політ повітряного таксі біля гори Фудзі довів, що літальний апарат Joby створює досить низький рівень шуму, та продемонстрував успішний результат майже семирічної співпраці між двома компаніями. Протягом цього періоду Toyota допомагала Joby, пропонуючи свої знання та досвід у сфері автомобільного виробництва та технологій.

Зараз інженери Toyota працюють разом з фахівцями Joby в Каліфорнії. Минулого року компанії підписали довгострокову угоду, згідно з якою японський виробник постачатиме ключові компоненти силових установок і приводів для створення літальних апаратів Joby.

«Наш перший політ знаменує собою важливу віху на шляху до того, щоб зробити подорожі повітрям повсякденною реальністю. Ми поділяємо бачення Toyota щодо майбутнього мобільності, і для нас велика честь мати можливість зазирнути в це майбутнє під час нашого польоту до Японії», – заявив засновник і генеральний директор компанії Joby Джобен Бевірт.

На випробувальному полігоні перед початком тестового польоту зібралося багато зацікавлених осіб, в тому числі голова Toyota Motor Corporation Акіо Тойода та представники Японського бюро цивільної авіації.

«Повітряна мобільність має потенціал змінити наше «відчуття відстані та часу» і відкрити майбутнє з новою можливістю повітряної мобільності, яка ще більше збагатить життя багатьох людей. Тoyota прагне поглибити нашу співпрацю з Joby, і ми продовжимо співпрацювати, щоб реалізувати наші спільні мрії», – заявив виконавчий віцепрезидент і головний технічний директор Toyota Motor Corporation Хірокі Накадзіма.

Електричне повітряне таксі Joby розраховане на перевезення пілота та чотирьох пасажирів зі швидкістю до 200 миль/год. Воно пропонує високошвидкісну мобільність з нульовими експлуатаційними викидами. Ця нова послуга має на меті зменшити затори на дорогах, мінімізувати вплив на навколишнє середовище і запропонувати ефективне транспортне рішення для міських і сільських регіонів. Повітряне таксі демонструє потенціал для розв’язання різних транспортних проблем в Японії та в усьому світі.

Нагадаємо, що в США, у місті Сан-Франциско, можна скористатися безпілотним таксі. Послугу запустила компанія Waymo, що є частиною світового гіганта, якого у світі знають під назвою Google, хоча з 2015 року керуюча компанія називається Alphabet.