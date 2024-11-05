Головна Техно Авто
search button user button menu button

Toyota провела випробувальний політ свого першого повітряного таксі

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Toyota провела випробувальний політ свого першого повітряного таксі
Toyota працюють разом з фахівцями Joby в Каліфорнії
фото: Toyota

Політ повітряного таксі біля гори Фудзі продемонстрував успішний результат

Toyota Motor Corporation у співпраці з американською компанією Joby Aviation, що спеціалізується на створенні електричних повітряних таксі для комерційних пасажирських перевезень, успішно здійснила перший тестовий політ п’ятимісного електричного таксі. Про це написали у пресслужбі компанії.

Ця подія, що днями відбувалися в технічному центрі Toyota у Японії, знаменує собою значний крок вперед у розробці передових рішень для повітряної мобільності. Політ повітряного таксі біля гори Фудзі довів, що літальний апарат Joby створює досить низький рівень шуму, та продемонстрував успішний результат майже семирічної співпраці між двома компаніями. Протягом цього періоду Toyota допомагала Joby, пропонуючи свої знання та досвід у сфері автомобільного виробництва та технологій.

Зараз інженери Toyota працюють разом з фахівцями Joby в Каліфорнії. Минулого року компанії підписали довгострокову угоду, згідно з якою японський виробник постачатиме ключові компоненти силових установок і приводів для створення літальних апаратів Joby.

«Наш перший політ знаменує собою важливу віху на шляху до того, щоб зробити подорожі повітрям повсякденною реальністю. Ми поділяємо бачення Toyota щодо майбутнього мобільності, і для нас велика честь мати можливість зазирнути в це майбутнє під час нашого польоту до Японії», – заявив засновник і генеральний директор компанії Joby Джобен Бевірт.

На випробувальному полігоні перед початком тестового польоту зібралося багато зацікавлених осіб, в тому числі голова Toyota Motor Corporation Акіо Тойода та представники Японського бюро цивільної авіації.

«Повітряна мобільність має потенціал змінити наше «відчуття відстані та часу» і відкрити майбутнє з новою можливістю повітряної мобільності, яка ще більше збагатить життя багатьох людей. Тoyota прагне поглибити нашу співпрацю з Joby, і ми продовжимо співпрацювати, щоб реалізувати наші спільні мрії», – заявив виконавчий віцепрезидент і головний технічний директор Toyota Motor Corporation Хірокі Накадзіма.

Електричне повітряне таксі Joby розраховане на перевезення пілота та чотирьох пасажирів зі швидкістю до 200 миль/год. Воно пропонує високошвидкісну мобільність з нульовими експлуатаційними викидами. Ця нова послуга має на меті зменшити затори на дорогах, мінімізувати вплив на навколишнє середовище і запропонувати ефективне транспортне рішення для міських і сільських регіонів. Повітряне таксі демонструє потенціал для розв’язання різних транспортних проблем в Японії та в усьому світі.

Нагадаємо, що в США, у місті Сан-Франциско, можна скористатися безпілотним таксі. Послугу запустила компанія Waymo, що є частиною світового гіганта, якого у світі знають під назвою Google, хоча з 2015 року керуюча компанія називається Alphabet.

Читайте також:

Теги: політ таксі Toyota

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск планує запустити парк безпілотних таксі Tesla під назвою Cybercabs. Приватні власники Tesla зможуть заробляти на цьому, вказуючи свої автомобілі як роботаксі
Ілон Маск представив дводверне роботаксі без керма та педалей
11 жовтня, 11:27
Військовий збір з будь-яких доходів фізичних осіб, в тому числі із зарплати, збільшується з 1,5% до 5%
Рада рекордно підвищила податки: скільки і за що тепер платитимуть українці
10 жовтня, 13:45
Росіяни підвищують тарифи
Загарбники на окупованих територіях змінюють тарифи на проїзд в громадському транспорті
13 жовтня, 01:08
Римма Зюбіна розповіла, що її оборює на київському вокзалі
«Чистої води шахрайство». Київські таксисти на вокзалі обурили відому акторку
13 жовтня, 17:41
Це частина розвитку космічного туризму, де учасники досягнуть відкритого космосу, не виходячи на орбіту
Китайська компанія почала продаж квитків на політ у відкритий космос: яка ціна
24 жовтня, 18:27
Японська ракета H3 № 4 злітає з супутником зв'язку Міністерства оборони з космічного центру Танегасіма в Мінамітане в префектурі Кагосіма, південно-західна Японія, 4 листопада 2024 року
Японія запустила флагманську ракету з військовим супутником (відео)
Вчора, 11:31
Концепт Toyota Urban SUV
Suzuki та Toyota готують недорогі електричні кросовери-близнюки: подробиці
31 жовтня, 21:41
Toyota bZ3X – 4,6-метровий сімейний електрокросовер
Новий сімейний електрокросовер Toyota розсекретили до презентації (фото)
1 листопада, 19:19
Спеціалісти продовжують аналіз, щоб визначити, якого була ракета
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
31 жовтня, 08:50

Авто

Електромобілі стали популярнішими серед українців
Електромобілі стали популярнішими серед українців
Toyota провела випробувальний політ свого першого повітряного таксі
Toyota провела випробувальний політ свого першого повітряного таксі
Проїзд на жовтий сигнал світлофора: як пропонують карати водіїв-порушників
Проїзд на жовтий сигнал світлофора: як пропонують карати водіїв-порушників
Уряд змінив правила реєстрації волонтерських автомобілів для військових
Уряд змінив правила реєстрації волонтерських автомобілів для військових
Toyota готує новий електричний кросовер
Toyota готує новий електричний кросовер
Geely випустили кросовер для бездоріжжя з оригінальним дизайном (фото)
Geely випустили кросовер для бездоріжжя з оригінальним дизайном (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
9590
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
6510
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes
6279
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
5936
За зберігання дров без документів – штраф або в'язниця. Як українці реагують на новий законопроєкт

Новини

У Києві тривога тривала більше години
Сьогодні, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 22:41
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua