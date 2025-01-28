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Nissan припинить виробництво двох преміальних кросоверів: що випустять натомість

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Nissan припинить виробництво двох преміальних кросоверів: що випустять натомість
Infiniti QX50 припинять випускати в 2025 році
фото: Infiniti

Кросовери знімуть із виробництва і наступні їх покоління не плануються, проте на зміну їм готують нові моделі

Кросовери Infiniti QX50 та QX55 знімуть з виробництва. Концерн Nissan припинить випуск двох преміальних моделей до грудня. За інформацією сайту Motor1, повідомлення про це вже надіслали низці північноамериканських дилерів.

Лінійка Infiniti зазнає кардинальних змін, адже преміальний бренд Nissan переорієнтується на дорожчі моделі з вищою маржею. Нещодавно вже зняли з виробництва седан Infiniti Q50. Великі надії покладаються на новий Infiniti QX80.

Infiniti QX55 також знімуть із виробництва
Infiniti QX55 також знімуть із виробництва
фото: Тарас Брязгунов

З цієї причини нові Infiniti QX50 і QX55 наступного покоління не розробляються. Утім, їх наступники все ж з’являться, проте вони будуть крупнішими та дорожчими.

Зокрема, модель QX50 частково змінить новий Infiniti QX60 третьої генерації, який представлять у 2026 році. Він буде більшим та семимісним.

Наступником Infiniti QX55 стане новий купе-кросовер QX65. Його також планують презентувати у 2026 році й він використовуватиме платформу та агрегати моделі QX60.

Варто відзначити, що кросовер Infiniti QX50 наразі є однією з найпопулярніших моделей марки. Керівник відділу планування виробництва Nissan в Америці Понца Пандікутіра визнає, що відмова від моделі призведе до втрати клієнти, проте завдяки дорожчим кросоверам повинен зрости прибуток.

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Джерело
Теги: автомобіль Nissan

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