Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)

Воротар київського «Динамо» та збірної України купив електричний спорткар Audi

Українські спортсмени почали цікавитися електромобілями. Власником електричної моделі став Георгій Бущан – воротар київського «Динамо» та збірної України.

Спортсмен купив Audi E-tron GT. Це спортивний автомобіль, та один з найдорожчих електромобілів в Україні. Ціни на нього стартують з 2,4 млн грн.

Audi E-tron GT побудовано на одній платформі з іншим люксовим електромобілем – Porsche Taycan, який минулого року був на тест-драйві у «Главкома».

E-tron GT дебютував у 2021 році. Це перший серійний електричний седан Audi.

Електрокар оснащується двомоторною установкою, системою повного приводу та батареєю ємністю 93 кіловат-години. Початковий e-tron GT обладнаний 238-сильним переднім електромотором і 435-сильним заднім. Разом вони видають 476 кінських сил і 630 Нм обертального моменту.

З місця до 100 кілометрів на годину такий седан розганяється за 4,1 секунди. А максимальна швидкість обмежена на позначці 245 кілометрів на годину.

Топова версія – RS E-tron GT – може видавати майже 600 кінських сил. Заявлений розгін до «сотні» – 3,3 секунди, а «максималка» – 250 кілометрів на годину.

Детальний огляд Audi E-tron GT в Україні робив популярний вітчизняний Youtube-канал InfoCar.

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