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    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)

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    Український воротар Георгій Бущан купив люксовий електромобіль - Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Український воротар Георгій Бущан купив люксовий електромобіль
    фото: facebook.com

    Воротар київського «Динамо» та збірної України купив електричний спорткар Audi

    Українські спортсмени почали цікавитися електромобілями. Власником електричної моделі став Георгій Бущан – воротар київського «Динамо» та збірної України.

    Спортсмен купив Audi E-tron GT. Це спортивний автомобіль, та один з найдорожчих електромобілів в Україні. Ціни на нього стартують з 2,4 млн грн.

    Audi E-tron GT побудовано на одній платформі з іншим люксовим електромобілем – Porsche Taycan, який минулого року був на тест-драйві у «Главкома».

    E-tron GT дебютував у 2021 році. Це перший серійний електричний седан Audi.

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    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)
    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)

    Електрокар оснащується двомоторною установкою, системою повного приводу та батареєю ємністю 93 кіловат-години. Початковий e-tron GT обладнаний 238-сильним переднім електромотором і 435-сильним заднім. Разом вони видають 476 кінських сил і 630 Нм обертального моменту.

    З місця до 100 кілометрів на годину такий седан розганяється за 4,1 секунди. А максимальна швидкість обмежена на позначці 245 кілометрів на годину.

    Топова версія – RS E-tron GT – може видавати майже 600 кінських сил. Заявлений розгін до «сотні» – 3,3 секунди, а «максималка» – 250 кілометрів на годину.

    Детальний огляд Audi E-tron GT в Україні робив популярний вітчизняний Youtube-канал InfoCar.

    Нещодавно автомобільною обновкою також похизувався і Олег Блохін. На який автомобіль пересів легендарний український футболіст, дивіться за цим посиланням.

    Має нову машину і боксер Олександр Усик. Він став володарем позашляхового монстра, якого можна побачити за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі
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    Відомий український спортсмен пересів на люксовий електромобіль (фото)