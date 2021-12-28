  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Водіїв готують до нового пального: перші заправки з’являться у 2022 році

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні мають з'явитися водневі заправки - Водіїв готують до нового пального: перші заправки з’являться у 2022 році
    В Україні мають з'явитися водневі заправки
    фото з відкритих джерел

    Вже наступного року в Україні з’явиться перша заправка з новим видом пального

    У 2022 році в Україні мають з’явитися перші заправки з унікальним для країни пальним – воднем. Інвесторів під цей проєкт обіцяє знайти «Українська воднева рада» (УВР).

    «Після сертифікації перших водневих авто розпочато переговори з інвесторами, що зацікавлені в розвитку українських водневих заправок. Докладаємо максимум зусиль, щоб перша воднева заправна станція в Україні з'явилася вже наступного року», – про це ще у вересні 2021 року повідомляв президент УВР Олександр Рєпкін.

    А наприкінці грудня була оприлюднена воднева стратегія України.

    «Найближчою метою водневої стратегії України є нарощування додаткових потужностей з виробництва водню, напрацювання регуляторної бази, розширення використання новітнього палива у транспортній галузі та початок експортних продажів українського водню», – йдеться у документі.

    Перші водневі автомобілі, які були сертифіковані в Україні, – це седани Toyota Mirai.

    Miarai – найбільш продаваний водневий електромобіль у світі. У травні 2021 року японський седан встановив новий рекорд пробігу на водні – на одній заправці електромобіль подолав понад тисячу кілометрів.

    Для рекордного заїзду Mirai заправили, так званим, «зеленим» воднем. Енергію для його генерації отримують з поновлюваних джерел, що означає повну відсутність шкідливих викидів.

    До складу силової установки Toyota Mirai входить електромотор, що живиться від паливних елементів. Саме вони за допомогою водню і генерують електрику. Віддача електродвигуна становить 182 кінські сили.

    Запас ходу Mirai – 850 кілометрів. Це більше ніж у будь-якого сучасного батарейного електромобіля. Який електрокар на батарейках вважається найбільш «далекобійним» – дивіться за цим посиланням.

    В Україні Toyota Mirai офіційно не продається.

    Також розробкою водневих автомобілів займається Hyundai. У лінійці корейців є кросовер Nexo.За паспортом Nexo проїжджає на одній заправці 666 кілометрів (за циклом WLTP).

    Які ще автомобілі можуть їздити на водні, дивіться за цим посиланням.

    Читайте також:

    Теги: Електромобілі водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Водіїв готують до нового пального: перші заправки з’являться у 2022 році