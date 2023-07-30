Україна перемогла США на чемпіонаті світу з фехтування

Переможний укол Ольги Харлан вивів українську збірну до півфіналу чемпіонату світу

У напруженій чвертьфінальній зустрічі українська збірна з фехтування здолала команду США.

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Поступаючись американкам у першій половині поєдинку, українські шаблістки зуміли відіграти дев'ять очок різниці і вирвали перемогу – 45:44. Вирішальний укол за рахунку 44:44 завдала Ольга Харлан, дискваліфікацію якої на чемпіонаті світу було призупинено.

Окрім Харлан, за нашу команду виступали Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька.

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У півфіналі командного турніру Україна зійдеться з Францією.

Нагадаємо, 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

28 липня Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.

Після скандалу з Харлан FIE ухвалила рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані.