В Україні створили потужного «мисливця» на Шахеди за ціною айфона

Розробка коштує всього 140 тисяч гривень, розгортається за 5 хвилин і вже успішно працює у 10 військових підрозділах

Українські розробники представили новий безпілотник, який може стати ще одним ефективним засобом боротьби з російськими ударними дронами. Як пише «Главком», про нову розробку повідомило профільне видання Defence Media.

Отож, йдеться про новітній безпілотник-перехоплювач літакового типу під назвою APUS-1 від компанії Dark River. Цей інноваційний комплекс покликаний стати ефективним і, головне, дешевим інструментом для полювання на ворожі ударні дрони типу «Шахед» та російські розвідувальні БПЛА, які корегують вогонь по мирному населенню українських міст та об'єктах критичної інфраструктури.

Технологічний прорив: автономність без GPS та шалена швидкість

За даними розробників, головною перевагою нового українського мисливця за дронами є його здатність протистояти потужним ворожим засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ). Так, APUS-1 підтримує автономну навігацію без сигналу GPS. Це означає, що російські «глушилки» не здатні збити його з курсу. За потреби оператор може повністю перехопити контроль і керувати безпілотником вручну завдяки сучасному цифровому відеоканалу та якісній денній камері.

При цьому ключові технічні характеристики українського перехоплювача вражають своєю збалансованістю:

Максимальна швидкість: до 320 км/год (крейсерська швидкість становить 140 км/год). Тактичний радіус дії: сягає 50 кілометрів. Час перебування у повітрі: до 50 хвилин. Максимальна висота польоту: до 4 500 метрів. Корисне навантаження: бойовий модуль вагою до 1,5 кг.

«Безпілотник обладнаний цифровим відеоканалом і денною камерою. Також він підтримує автономну навігацію без GPS, ним можна керувати вручну», – зазначає Defence Media.

Ще одна перевага нового комплексу – простота експлуатації. Для його запуску достатньо екіпажу з двох військовослужбовців, а повне розгортання займає менше п'яти хвилин.

Крім того, дрон може отримувати координати цілі в режимі реального часу від радарів або інших систем спостереження, що значно підвищує швидкість реагування на повітряні загрози.

Перехоплювач APUS-1 фото: українська компанія Dark River

Як працює бойова частина

Механізм знищення ворожих повітряних цілей є безкомпромісним. Український дрон ліквідує «Шахеди» або розвідники окупантів двома шляхами:

через пряме високошвидкісне зіткнення (таран);

за допомогою дистанційного підриву власного бойового модуля.

Розробники заклали в безпілотник високу економічну доцільність. Якщо ворожу ціль не було виявлено або завдання з якихось причин не виконано, перехоплювач не втрачається – він має функцію безпечного повернення до місця запуску для повторного використання. У критичних ситуаціях, аби технології не потрапили до рук ворога, передбачена функція самознищення.

За інформацією Defence Media, APUS-1 вже представлений на державному маркетплейсі військових технологій Brave1 Market. Його вартість становить 140 тисяч гривень.

«За даними виробника, APUS-1 застосовують у 10 військових підрозділах», – також зазначає видання.

На тлі того, що Росія дедалі частіше запускає сотні дронів під час однієї атаки, розвиток дешевих і мобільних засобів перехоплення стає одним із пріоритетних напрямків українського оборонно-промислового комплексу.

Поєднання високої швидкості, автономної роботи без GPS, швидкого розгортання та відносно невисокої вартості робить APUS-1 перспективним засобом боротьби з російськими «Шахедами». Масове використання таких безпілотників може суттєво посилити можливості української ППО та допомогти зменшити ефективність ворожих повітряних атак.

Нагадаємо, український батальйон «Кайрос» із 414-ї бригади «Птахи Мадяра», про який майже нічого не відомо публічно, став одним із ключових підрозділів далекобійних ударів по території Росії. Як пише The Times, саме його оператори регулярно атакують стратегічні об'єкти РФ, а дисципліна всередині підрозділу настільки сувора, що бійці проходять поліграф і не мають права розголошувати навіть місце своєї служби.