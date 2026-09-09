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iPhone 18 вже «злито» в мережу: які фото справжні, а які виявилися фейками

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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iPhone 18 вже «злито» в мережу: які фото справжні, а які виявилися фейками
Напередодні презентації Apple у мережі з’явилася велика кількість зображень майбутніх смартфонів
фото:macrumors

9 вересня Apple представить нові iPhone, а в мережі вже з’явилися відео та фото майбутніх смартфонів

У соцмережах активно обговорюють зображення, на яких нібито показані майбутні моделі iPhone. «Главком» перевірив гучні витоки та з’ясував, які з них можуть бути фейками, а які  демонструють макети майбутніх iPhone.

Одним із найгучніших став 14-секундний ролик, на якому нібито показали iPhone 18 Pro Max просто у магазині. На відео видно смартфони у темно-вишневому та світло-блакитному кольорах. Автор ролика також порівнює один із пристроїв зі своїм iPhone 17 Pro Max.

Однак американське технологічне видання AppleInsider назвало це відео фейком. Видання звернуло увагу на те, що на жодному зі смартфонів фактично не показують увімкнений екран. Один із пристроїв лише на короткий час видно спереду, але його дисплей вимкнений.

На фото – дві деталі, які викликали сумніви у справжності відео: iPhone показують зі зворотного боку, а увімкнений екран не демонструють
На фото – дві деталі, які викликали сумніви у справжності відео: iPhone показують зі зворотного боку, а увімкнений екран не демонструють
скриншот сайту appleinsider.com

Ще одна деталь викликала питання – цінник у російських рублях. На ньому зазначено, що смартфон має 256 ГБ пам’яті. AppleInsider також звертає увагу, що компанія офіційно не продає свої iPhone у Росії, а тому пристрої там реалізують сторонні продавці.

Схожий висновок зробили журналісти американського технологічного видання 9to5Mac. Водночас вони зазначають, що кольори на фейковому відео можуть відповідати реальним планам Apple.

На фото – нібито iPhone 18 Pro у нових кольорах, однак 9to5Mac вважає відео, з якого зроблені кадри, ймовірно фейковим
На фото – нібито iPhone 18 Pro у нових кольорах, однак 9to5Mac вважає відео, з якого зроблені кадри, ймовірно фейковим
скриншот сайту 9to5mac.com

Зокрема, американське незалежне технологічне медіа MacRumors раніше повідомляло про нібито витік деталей iPhone 18 Pro, які вказують на три можливі кольори – Silver, Dark Cherry та Light Blue. Тому самі кольори з відео не обов’язково вигадані, хоча конкретний ролик не є доказом їхнього офіційного використання.

Що відомо про складаний iPhone

Окрема увага напередодні презентації прикута до першого складаного iPhone. У мережі також з’явилися зображення та відео, які нібито показують майбутній пристрій, однак Apple їх поки не підтверджувала.

Українські Telegram-канали також поширили відео, яке нібито показує майбутній складаний iPhone
Українські Telegram-канали також поширили відео, яке нібито показує майбутній складаний iPhone
скриншот відео з Telegram-каналу

За даними Reuters, складаний смартфон може коштувати понад $2500. Очікується, що він матиме книжковий формат і складатиметься навпіл, як паспорт.

Водночас MacRumors повідомляє, що новинку можуть назвати iPhone Duo. За даними видання, базова версія з 256 ГБ пам’яті коштуватиме $2000, а дорожчі конфігурації можуть сягнути близько $3000. Очікується, що смартфон надійде у продаж не раніше жовтня.

Отже, напередодні презентації Apple у мережі справді з’явилася велика кількість зображень і відео майбутніх смартфонів. Проте гучне відео з iPhone 18 Pro Max у магазині виявилося фейком, а інші витоки поки варто сприймати з обережністю.

Презентація Apple відбудеться сьогодні, 9 вересня, о 20:00 за київським часом. Компанія проведе захід під назвою «Surprise and shine» о 10:00 за тихоокеанським часом.

Раніше «Главком» писав, що Apple 9 вересня може представити перший складаний iPhone. Очікується, що він матиме великий внутрішній екран, а його характеристики поки залишаються непідтвердженими.

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Теги: телефон Apple фейк

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