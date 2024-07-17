Загроза наступу РФ із півночі: розвідка пояснила слова Буданова

Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну з півночі абсолютно реальна

Юсов зауважив, що українські Сили безпеки та оборони зламали плани ворога по Харківській області і по іншому північному напрямку

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував ситуацію на північних кордонах країни та заяви очільника розвідки Кирила Буданова. За його словами, інформація та обстановка активно змінюються, що вимагає постійних коректив у формах подачі інформації. Про це Юсов сказав в ефірі телемарафону.

«Інформація і ситуація активно змінюється. І коли ми говоримо про форму подачі інформації, інтерв'ю поважним друкованим виданням, які виходять згодом за декілька тижнів і пізніше після факту проведення інтерв'ю, то звичайно треба робити певні поправки і корективи», – пояснює Юсов.

За його словами, дане інтерв'ю, в якому керівник ГУР МО Кирило Буданов говорив про загрозу наступу РФ з півночі, записувалося тоді, коли були активні дії на Харківському напрямку і ворог продовжував свою наступальну операцію.

Юсов зауважив, що українські Сили безпеки та оборони зламали плани ворога по Харківській області і по іншому північному напрямку.

«Але справді загроза там залишається. Ворог не буде полишати спроб дестабілізувати ситуацію, відволікати сили й засоби українських Сил безпеки й оборони. Тому так, в цьому контексті це питання актуальне. Ми говоримо про російсько-українські кордони, ми говоримо про північний напрямок», – наголосив представник розвідки.

На питання, чи спостерігається наразі на окремих ділянках північного кордону накопичення сил, яких не було відносно нещодавно, Юсов відповів, що зараз у ГУР бачать спроби ворожих ДРГ і спроби ротації, зміни, поповнення підрозділів, які зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

«Звичайно, Сили безпеки й оборони України за цим уважно спостерігають, готуються й проводять активні контрзаходи», – сказав він.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну з півночі абсолютно реальна. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна.