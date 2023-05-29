Експерти розвіляли міфи про захисну плівку на екрані смартфону
Плівка може захистити скло смартфона лише від дрібних подряпин
Наклеєна на екран плівка – найпоширеніший спосіб «захисту» смартфона. Хтось клеїть її самостійно, а хтось отримує в готовому вигляді: деякі виробники ліплять плівку вже на заводі (або як мінімум кладуть у комплект, «спокушаючи» користувача відразу наклеїти її після розпакування гаджета), повідомляє Ukr.Media.
Насправді плівка може захистити скло смартфона лише від дрібних подряпин. Наприклад, такі можна отримати, якщо носити телефон в одній кишені або в сумці з чимось ще (дрібницею, ключами, пластиковою карткою, гаманцем, ручкою). Від будь-яких серйозніших пошкоджень і падіння на підлогу плівка точно не захистить.
А ось міняти її доведеться часто – неякісна плівка може почати пузиритися, а її краї – досить швидко задиратися, що відразу псує зовнішній вигляд смартфона. Якщо не хочеться ходити із таким екраном, приблизно кожні 3 місяці плівку доведеться оновлювати.
І ще один аргумент «проти» плівки – тактильні відчуття. Олеофобне покриття гарного захисного скла просто приємно чіпати, воно мало чим відрізняється від олеофобки екрану. А плівка – геть-чисто позбавляє цього відчуття: палець по ній ковзає набагато гірше. Звичайно, можна взяти просунуту плівку з олеофобним шаром, але навіщо, якщо вона вже неподалік нормального скла.
Якщо ж хочеться захистити екран, то клеїти треба тільки скло, без варіантів, а плівку розглядати як тимчасове рішення до його покупки. Коштує скло ненабагато дорожче (звичайно, якщо не брати його в салонах зв'язку, і не платити ще за наклейку), але рятує не тільки від подряпин, а й від серйозніших пошкоджень. А це реально важливо, адже заміна екрана в будь-якому смартфоні коштує дуже дорого. І міняти скло доведеться набагато рідше, так що в перспективі 1-2 років такий захист вийде навіть вигіднішим.
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