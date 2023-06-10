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Чим шкідливий безперервний пошук мереж Wi-Fi на смартфоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чим шкідливий безперервний пошук мереж Wi-Fi на смартфоні
Постійно ввімкнений пошук Wi-Fi серйозно підвищує навантаження на гаджет
фото з відкритих джерел

Ввімкнений Wi-Fi загрожує втратою особистих даних

Багато користувачів не вимикають пошук мереж Wi-Fi на мобільному пристрої навіть після закінчення вебсеансу.Однак здійснювати цю дію все ж необхідно, інформує iTechua.

Функція має бути активована тільки тоді, коли людина користується інтернетом або чекає від когось повідомлення в месенджері.

Щойно «серфінг» у мережі підійде до свого завершення, пошук мереж Wi-Fi бажано відключити.

Постійно ввімкнений пошук Wi-Fi серйозно підвищує навантаження на гаджет.

Відбувається негативний вплив на акумулятор пристрою: мобільник швидше розряджається, а сама батарея – поступово втрачає свою місткість.

Крім того, не виключено автоматичне підключення мобільника до Wi-Fi-мережі, яка належить зловмисникам.

Це загрожує втратою особистих даних: є ризик крадіжки паролів від особистих сторінок у соцмережах і від банківських додатків.

Тому не варто лінуватися відключати пошук мереж Wi-Fi в ті моменти, коли інтернет не потрібен.

Нагадаємо, Китайські вчені створили квантовий комп'ютер, який може виконувати операції з даними у 180 млн разів швидше, ніж сучасні суперкомп'ютери.

Квантовий комп'ютер Zuchongzhi, названий на честь древнього тесту з математики, використовує 66 кубітів – основних елементів квантових обчислень, які можуть бути у двох станах одночасно. Це дозволяє йому обробляти величезну кількість інформації паралельно, на відміну від класичних комп'ютерів, які працюють послідовно.

До слова, Єврокомісія змусить компанії маркувати контент, створений штучним інтелектом.

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Теги: поради смартфон інтернет телефон

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Чим шкідливий безперервний пошук мереж Wi-Fi на смартфоні
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