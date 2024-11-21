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Швейцарія створила робота-змію для порятунку людей під завалами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Швейцарія створила робота-змію для порятунку людей під завалами
RoBoa рухається подібно до змії і оснащений «головою»
фото із відкритих джерел

Проєктна довжина робота може сягати 100 метрів

Студенти Лабораторії автономних систем ETH Zurich у Швейцарії розробили гнучкого пошуково-рятувального робота під назвою RoBoa, який допоможе рятувальникам працювати у зонах стихійного лиха. Як пише New Atlas, RoBoa рухається подібно до змії і оснащений «головою», наповненою сенсорами, для пошуку тих, хто вижив під завалами.

Робот складається з пневматичної надувної трубки з тканини, з'єднаної з блоком управління. Цей блок виконує дві функції: наповнює трубку повітрям під тиском та містить згорнуту частину трубки, а також обчислювальні потужності та електроніку для керування. Камера, розташована на голові робота, транслює зображення оператору, який дистанційно керує RoBoa.

Перший прототип довжиною 10 метрів успішно пройшов тести в моделюваному середовищі за участю швейцарських рятувальників, виявивши людину під завалами. Розробники стверджують, що проєктна довжина робота може сягати 100 метрів, а діаметр його трубки регулюється залежно від завдань.

RoBoa може бути обладнаний мікрофоном і динаміком, щоб оператор міг спілкуватися з тими, хто вижив.

Проєкт продовжує розвиватися і команда працює над розширенням функціональності робота, щоб він став незамінним інструментом для рятувальних операцій.

До слова, робот-собака був помічений у резиденції обраного президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в містечку Палм-біч у Флориді, він патрулює територію.

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Теги: Швейцарія робототехніка

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