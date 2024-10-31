Швейцарія вперше з початку повномасштабної війни депортувала українців

Вперше з лютого 2022 року Швейцарія повертає на батьківщину українців за кримінальні злочини

30 жовтня з Цюриху спецрейсом депортували трьох українців, які скоїли злочини у Швейцарії

Швейцарія депортувала трьох українців. Це перший випадок депортації з початку повномасштабної війни. Про це повідомляє NZZ.

Відомо, що у середу, 30 жовтня, з Цюриху спецрейсом депортували трьох українців, які скоїли злочини у Швейцарії. Це вперше з лютого 2022 року Швейцарія повертає на батьківщину українців за кримінальні злочини.

За інформацією NZZ, депортаційний рейс попрямував до Польщі, звідки трьох українців наземним транспортом доправлять в Україну.

Швейцарський державний секретаріат з питань міграції не повідомляє детальну інформацію про злочини, які скоїли українці, через захист даних і конфіденційності.

Як повідомляє NZZ, люди, яких висилають з країни через суд, не вчиняли дрібних злочинів. Вони повинні були бути звинувачені в тяжких злочинах, таких як пограбування, позбавлення волі або тілесні ушкодження. Свої злочини вони скоїли в кантоні Цюріх, де були засуджені та видворені з країни.

Нагадаємо, майже 25% українських біженців планують оселитися за кордоном в довгостроковій перспективі. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені.

79% українців не готові переїхати до США чи ЄС, навіть якби отримали громадянство цих країн. Результати опитування свідчать, що готовність українців переїхати за кордоном порівняно із вереснем 2022 року зросла до 19%, проте лишається нижчою, ніж у 2020 році. Також більшість українців – 79% – стверджують, що навіть у разі отримання громадянства США чи країн ЄС вони б все одно залишилися в Україні.