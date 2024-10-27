Під час конференції Червоного Хреста відбудеться акція «Врятуйте українських полонених»

Під час конференції Червоного Хреста проведуть мітинг в підтримку полонених

29 жовтня в Женеві пройде конференція Червоного Хреста

Громадська організація «Вояцький Визвіл» разом з іншими об'єднаннями родин військовополонених та зниклих безвісти захисників України планує провести акцію в Женеві, Швейцарія, під час якої звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Акція «Врятуйте українських полонених. Знайдіть зниклих» відбудеться 29 жовтня о 17:30 на Площі Націй, про що повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Телеграмі.

Як зазначається, з 28 до 31 жовтня у Женеві відбудеться 34-та Міжнародна конференція Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, яка проходить раз на чотири роки. «На такому зібранні делегати світового Червонохресного руху мали б обговорювати як свої успіхи, так і проблеми, що заважають ефективній роботі організації», – йдеться в повідомленні.

Фото: Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Коордштабі зауважили, що оргкомітет конференції відмовився виносити на обговорення кричущу проблему відсутності доступу МКЧХ до незаконних в’язниць Росії, де утримуються українські військовополонені та цивільні.

Організатори акції неодноразово зверталися до центрального офісу МКЧХ із пропозицією обговорити цю проблему. «Ситуація відсутності доступу до місць утримання полонених не тільки суперечить Женевським конвенціям та порушує права людей, це є небезпекою для життів бранців», – вказується в дописі.

Координаційний штаб вважає, що така ситуація сприяє повній безкарності Росії, що призводить до систематичних тортур, знущань і вбивств українських полонених, військових і цивільних осіб, а також до приховування їх або їхніх тіл.

«На жаль, усі ці звернення були проігноровані. Тому, подолавши 2,5 тисячі кілометрів, родини українських військовополонених та зниклих безвісти захисників України мають намір звернутися безпосередньо до учасників 34-ї Міжнародної конференції Червоного Хреста та Червоного Півмісяця в Женеві, щоб привернути їхню увагу до жахливого становища українців у російському полоні», – зазначили в штабі та закликали всіх небайдужих підтримати боротьбу за їхні життя.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик закликав кандидата в президенти США Дональда Трампа допомогти звільнити українців з російського полону.

До слова, через Катар вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Раніше повідомлялось, що розпочато досудове розслідування за фактом вбивства чотирьох полонених бійців Національної гвардії України поблизу Селидового Донецької області.