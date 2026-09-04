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Дрони атакували нафтобазу в Сочі: що відомо про об’єкт

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони атакували нафтобазу в Сочі: що відомо про об’єкт
На об’єкті знаходяться резервуари із бензином АІ-92, АІ-95, АІ-98 та дизельним пальним
фото: Exilenova+

Об’єкт «Роснефть» зберігає понад 31 тис. кубометрів нафтопродуктів

У ніч на 4 вересня в Сочі Краснодарського краю РФ пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників, зокрема в районі Адлера, де розташована нафтобаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

Що відомо про атаку

У мережі вночі з’явилися повідомлення про численні вибухи в Сочі, Адлері та на федеральній території Сіріус. Очевидці також публікували кадри із задимленням. Моніторингові канали повідомляли про роботу російської протиповітряної оборони та рух безпілотників у районі міста.

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Увечері 3 вересня в аеропорту Сочі запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск цивільних літаків. Росавіація пояснювала їх необхідністю забезпечити безпеку польотів. Через обмеження частина рейсів могла затримуватися або змінювати маршрути.

Моніторингові канали також заявили про можливе ураження російського комплексу С-400 у районі Сочі. Незалежного підтвердження саме ураження установки наразі немає. Водночас OSINT-аналіз оприлюднених кадрів, який цитує Astra, вказував на пожежу в районі Сіріуса, де розташований російський дивізіон протиповітряної оборони з комплексом С-300 або С-400. 

Дрони атакували нафтобазу в Сочі: що відомо про об’єкт фото 1

Що відомо про Адлерську нафтобазу

Адлерська нафтобаза розташована на вулиці Авіаційній неподалік аеропорту Сочі. Об’єкт належить до інфраструктури «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».

За відкритими довідковими даними, резервуарний парк складається з:

  • 41 резервуара;
  • загального обсягу 31 200 м³;
  • найбільшого резервуара місткістю 2000 м³.

На об’єкті зберігають бензин АІ-92, АІ-95, АІ-98 та дизельне пальне. Нафтобаза приймає і відправляє нафтопродукти залізничним та автомобільним транспортом. Йдеться саме про зберігання та перевалку пального, а не його виробництво.

Відстань від Адлера до найближчих районів України у відкритих джерелах оцінюють приблизно у 550 км. 

Дрони атакували нафтобазу в Сочі: що відомо про об’єкт фото 2
фото: соцмережі
Дрони атакували нафтобазу в Сочі: що відомо про об’єкт фото 3


Нафтобаза вже була під атакою

Цей самий об’єкт уже потрапляв під удар у серпні 2025 року. Тоді російська влада заявляла, що уламки безпілотника влучили в цистерну з нафтопродуктами. Спочатку загорівся один резервуар місткістю 2000 м³, після чого вогонь поширився на ще один. Загальна площа пожежі становила 362 м². До ліквідації наслідків залучали 127 людей і 35 одиниць техніки.

У липні 2025 року в Адлері також повідомляли про атаку на нафтобазу. Окремо у 2025 році українські сили завдавали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту Сочі.  

Нагадаємо, напередодні, 3 вересня, у Сочі повідомляли про атаку на порт. Військово-морські сили України заявили про ураження російського судна забезпечення Nefrit, яке, за даними ВМС, було пов’язане з морською та енергетичною інфраструктурою РФ.

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Теги: нафта росія нафтопродукти бензин влада пальне дизельне пальне обмеження

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