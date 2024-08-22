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Науковці з Китаю знайшли нове джерело цукру

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Науковці з Китаю знайшли нове джерело цукру
На цукрову тростину припадає приблизно 90% загального виробництва цукру в Китаї
фото із відкритих джерел

Новий сорт цукрової тростини може трансформувати цукрову промисловість Китаю

Дослідники з Liucheng Sugarcane Research Units (LC-SRU) вивели новий сорт цукрової тростини п’ятого покоління, LC05−136. Він уже став флагманом китайської цукрової промисловості завдяки своїй високій врожайності, вмісту цукру і стійкості до посухи та холоду. Про це пише Phys.org.

«Успіх цього сорту, який вирощувався на понад 1,67 мільйона гектарів до 2023 року, підкреслює цінність розведення цукрової тростини зі збалансованим поєднанням бажаних ознак. Його подальший розвиток обіцяє підвищити ефективність і стійкість цукрової промисловості Китаю, приносячи користь як виробникам, так і підприємствам», − йдеться у публікації.

 

Науковці з Китаю знайшли нове джерело цукру фото 1

LC05−136 був виведений у 2005 році під керівництвом Веньсяна Лу з більш ніж 100 тисяч саджанців, отриманих шляхом схрещування сортів CP81−1254 і ROC22. Цей сорт вирізняється високою врожайністю, стійкістю до несприятливих кліматичних умов та гарною адаптивністю до різних регіонів вирощування, включно з Гуансі, Юньнань, Гуандуном і Хайнанем. Ці якості роблять його ідеальним для вирощування на помірно родючих землях, що сприяє стабільному виробництву цукру.

Цукрова тростина, на яку припадає приблизно 90% загального виробництва цукру в Китаї, є життєво важливою для сільськогосподарської економіки та засобів до існування. У 2023 році цукрова тростина вирощувалася приблизно на 1,11 млн гектарів у первинних регіонах вирощування в провінціях Гуансі, Юньнань, Гуандун і Хайнань у Китаї.

Незважаючи на успіх, LC05−136 стикається з деякими викликами, такими як недостатня стійкість до вилягання та вразливість до хвороб цукрової тростини. Ці проблеми підкреслюють необхідність подальших досліджень і вдосконалення сортів.

Проте LC05−136 вже отримав визнання за свій внесок у розвиток китайської цукрової промисловості. Веньсян Лу був удостоєний першої премії в номінації «Наука і техніка», що підтверджує високу оцінку його роботи серед виробників і цукрових підприємств.

Хоча LC05−136 є значним досягненням, дослідники визнають, що селекційна робота триває, і з часом з’являться ще більш досконалі сорти. Це свідчить про неминучість розвитку та постійного пошуку найкращих рішень у цукровій промисловості Китаю.

До слова, в Україні продовжується тенденція до зростання цін на базові продукти харчування. Згідно з даними порталу Мінфін, у серпні помітно подорожчали цукор та борошно. Середня вартість цукру збільшилася з 35,50 грн/кг до 36,52 грн/кг. При цьому ціни в різних супермаркетах можуть суттєво відрізнятися: від 34,90 грн/кг в Ашані до 41,40 грн/кг в «МегаМаркеті».

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Теги: Китай продукти наука фермер робота харчування

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