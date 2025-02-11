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Арештанти на Житомирщині видавали себе за дівчат, випрошуючи кошти у «клієнтів»

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Арештанти на Житомирщині видавали себе за дівчат, випрошуючи кошти у «клієнтів»
Ошуканим чоловікам пропонували інтимні послуги від неіснуючих жінок
фото: Національна поліція

Шахраї з колонії виманили гроші у щонайменше трьох десятків чоловіків

На Житомирщині викрили чотирьох ув’язнених, які організували масштабну шахрайську схему під виглядом надання інтимних послуг. Чоловіки, віком від 33 до 35 років, відбували покарання за майнові злочини у виправній колонії та, попри перебування за ґратами, активно ошукували громадян по всій Україні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисники розміщували на сайтах оголошень фотографії випадкових жінок, які нібито надають секс-послуги. Далі, виступаючи в ролі «адміністраторів», вони спілкувалися з потенційними клієнтами та вимагали передоплату за обрані послуги.

Гроші перераховувалися на банківські картки, що належали родичам ув’язнених. Як тільки кошти надходили на рахунки, зв'язок із «клієнтами» обривався – їхні номери телефонів блокували. Таким чином аферисти обманули щонайменше 30 чоловіків по всій країні.

У межах розслідування поліція провела санкціоновані обшуки в колонії та за місцем мешкання родичів зловмисників. Вилучено мобільні телефони, банківські картки та інші докази злочинної діяльності.

Шахраям уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває, і правоохоронці готують додаткову правову кваліфікацію їхніх дій.

Нагадаємо, раніше Главком писав, що жертвами шахраїв можуть стати пенсіонери. Аби виманювати кошти в літніх людей, аферисти вигадали нову схему.

Також днями поліція викрила чорних рієлторів, які привласнювали квартири у Києві.

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Теги: кримінал шахрайство поліція

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Кримінал

Арештанти на Житомирщині видавали себе за дівчат, випрошуючи кошти у «клієнтів»
Арештанти на Житомирщині видавали себе за дівчат, випрошуючи кошти у «клієнтів»
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