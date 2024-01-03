Китай розробляє снаряд для знищення танків Abrams

Енергії снаряду вагою всього 20 кг достатньо для руйнування танка вагою до 60 т

Китайська куля вагою 20 кг, що рухається зі швидкістю, що в чотири рази перевищує швидкість звуку, може становити серйозну небезпеку для найсучасніших танків стандартів Збройних сил США. Такий снаряд буде володіти кінетичною енергією близько 25 мегаджоулів, повідомляє видання Bulgarian Military.

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У статті йдеться, що така кількість енергії здатна завдати катастрофічної шкоди внутрішнім системам танка, залишивши при цьому недоторканою його зовнішню оболонку. Хоча американський танк не був названий китайськими дослідниками, вони натякнули, що енергії більш ніж достатньо, щоб зруйнувати американський танк вагою від 40 до 60 т, наприклад, Abrams.

У ході дослідження дослідники дійшли висновку, що удар таких снарядів може зруйнувати критичні частини танка, такі як болти, що кріплять важливе обладнання до внутрішньої стінки кабіни, і тим самим вивести танк з ладу. Вони стверджують, що вплив високошвидкісних кінетичних снарядів може призвести до руйнування в певних місцях броньованих цілей, перевищуючи поріг безпеки, встановлені військовим стандартом США MIL-STD-810. Цей стандарт включає набір процедур та рекомендацій щодо тестування, виданих Міністерством оборони США (DoD) для визначення надійності та витривалості обладнання.

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На відміну від звичайних протитанкових гармат, що використовують порох, високошвидкісні кінетичні снаряди можуть завдати смертельної шкоди навіть при незначному контакті. Крім того, ці снаряди можуть бути запущені безліччю способів, що підвищує їх застосовність в різних сценаріях.

Китайські дослідники також виявили, що оцінка пошкоджень від кінетичних снарядів значно відрізняється від оцінки пошкоджень від звичайних бронебійних снарядів. Традиційні снаряди можна оцінити за бронею зі сплаву, але при попаданні кінетичного снаряда необхідно розглядати весь танк через складну ударну хвилю, що виникає в точці попадання. Снаряди з кінетичною енергією відрізняються високою кінцевою швидкістю, наділяючи свої цілі енергією, що значно перевищує енергію, властиву хімічним вибуховим речовинам.

Оператори танків зазвичай розташовують передню частину свого автомобіля в напрямку можливих загроз, використовуючи його міцну конструкцію для захисту. Однак попадання снаряда з кінетичною енергією в цю область може викликати руйнівну силу, що проникає всередину танка і потенційно підриває його вогневу міць.

Наслідки такого удару можуть бути дуже тривожними. Консоль стабілізатора гармати танка може втратити свою фіксацію, проводка консолі може бути повністю виведена з ладу, а з'єднання між вежею і комп'ютером управління вогнем можуть обірватися. Це може призвести до значного зниження вогневої потужності танка.