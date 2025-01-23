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Хакери «привітали» патріарха Філарета з днем народження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Хакери «привітали» патріарха Філарета з днем народження
Патріарх Філарет під час урочистого богослужіння
фото: Facebook/Архієпископ Сумський Никодим

Кібератаку було здійснено у день 96-ліття священнослужителя

Хакери атакували офіційну сторінку патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета в соцмережі Facebook. Унаслідок дій зловмисників сторінка була заблокована і видалена. Про це повідомляє Українська православна церква Київського патріархату.

Варто зазначити, що кібератаку було здійснено у день 96-ліття патріарха. «Таким чином, недруги «привітали» патріарха з днем народження», – йдеться в повідомленні.

Кібератаку було здійснено у день 96-ліття патріарха
Кібератаку було здійснено у день 96-ліття патріарха
скріншот

Наразі триває робота з відновлення офіційної сторінки священнослужителя.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, день народження відзначає патріарх Філарет. Йому виповнилося 96 років.

До слова, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет провів урочисте богослужіння з нагоди свого 96-ліття. Божественна літургія відбувалася у Свято-Володимирському патріаршому кафедральному соборі. Під час богослужіння підносились посилені молитви за Україну, наших воїнів-захисників та український народ.

Патріарх Філарет закінчив літургію словами: «Я вам кажу твердо – перемога буде за нами».

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Теги: Філарет хакер кібератака соцмережі Facebook

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