Хакери «привітали» патріарха Філарета з днем народження

Патріарх Філарет під час урочистого богослужіння

Кібератаку було здійснено у день 96-ліття священнослужителя

Хакери атакували офіційну сторінку патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета в соцмережі Facebook. Унаслідок дій зловмисників сторінка була заблокована і видалена. Про це повідомляє Українська православна церква Київського патріархату.

Варто зазначити, що кібератаку було здійснено у день 96-ліття патріарха. «Таким чином, недруги «привітали» патріарха з днем народження», – йдеться в повідомленні.

Кібератаку було здійснено у день 96-ліття патріарха скріншот

Наразі триває робота з відновлення офіційної сторінки священнослужителя.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, день народження відзначає патріарх Філарет. Йому виповнилося 96 років.

До слова, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет провів урочисте богослужіння з нагоди свого 96-ліття. Божественна літургія відбувалася у Свято-Володимирському патріаршому кафедральному соборі. Під час богослужіння підносились посилені молитви за Україну, наших воїнів-захисників та український народ.

Патріарх Філарет закінчив літургію словами: «Я вам кажу твердо – перемога буде за нами».