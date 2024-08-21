Прем’єр Литви їде до України: названо дату

Востаннє Шимоніте відвідувала Україну в листопаді минулого року

Глава литовського уряду приїде напередодні Дня Незалежності України

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте 23 серпня вирушає в Україну. Про це пише LRT.

Керівник канцелярії прем'єр-міністра Ієва Скареліте заявила, що Шимоніте планує бути в Україні до неділі, 25 серпня. Програма візиту поки що не розголошується.

Востаннє Шимоніте відвідувала нашу країну в листопаді минулого року, де зустрічалася з керівництвом України та взяла участь у міжнародному форумі, присвяченому українському зерну, ініційованим президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді приїде в Україну 23 серпня, у День Державного прапора України. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що під час свого візиту до Києва планує обговорити можливість мирного врегулювання війни між РФ та Україною.

До слова, 15 серпня Литва передала Києву нову партію військового обладнання, зокрема навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для потреб української армії.

Раніше з вересня у Литві перестануть діяти пільги на працевлаштування іноземців без статусу тимчасового захисту, які не можуть повернутися до України.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів Литви пропонує розірвати підписані угоди про митне співробітництво з Російською Федерацією і Білоруссю.