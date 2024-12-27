Угоди Ізраїлю з ХАМАСом до інавгурації Трампа, ймовірно, не буде – Jerusalem Post

Офіційні особи Ізраїлю та США прокоментували укладення угоди щодо звільнення заручників і встановлення режиму припинення вогню в Газі

Ізраїль із ХАМАСом навряд чи зможуть дійти згоди щодо звільнення заручників та припинення вогню в Секторі Гази до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа (інавгурація відбудеться 20 січня 2025 року – «Главком»). Про це пише Jerusalem Post з посиланням на ізраїльських та американських чиновників.

Один із чиновників повідомив газеті, що учасники переговорів «чекають оновлень» після того, як ізраїльська команда покинула Катар для консультацій на початку цього тижня.

«Все ще є деякі прогалини», які необхідно усунути, додав він.

У середу в ХАМАСі заявили, що Ізраїль продовжує висувати все нові умови для укладання угоди про перемир'я, що заважає переговорам.

Переговори за участю посередників між Ізраїлем та палестинським радикальним угрупованням тривають уже багато місяців.

У суботу видання The Jerusalem Post із посиланням на джерела написало, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Як нагадало видання, Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

Раніше ізраїльські військові ліквідували двох командирів ХАМАСу, які керували нападом на країну із Сектора Газа 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що військові завдали удару та ліквідували терориста Фехмі Салмі, командира роти «Нухба» в батальйоні ХАМАС «Зейту», який діяв під час удару з будівлі, що раніше слугувала школою «Аль-Фалах».