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Нові санкцїї США проти Росії змінили ціни на нафту – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Нові санкцїї США проти Росії змінили ціни на нафту – Reuters
Спостерігається суттєва зміна цін на нафту
фото: Dado Ruvic/Illustration

Нафта зросла в ціні після нових санкцій проти країни-агресорки Росії з боку США 

Нафтові ціни досягли найвищого рівня за останні кілька місяців, продовживши зростати на тлі нових американських санкцій проти російської нафти. Про це пише Reuters.

У понеділок, 13 січня, ф'ючерси на еталонну марку Brent зросли на $1,35 до $81,11 за бар. Вдень до цього було досягнуто внутрішньоденного максимуму в $81,44, що стало найвищим рівнем з кінця серпня.

Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на $1,40 до $77,97 за барель після досягнення максимуму $78,32, що стало найвищим значенням з початку жовтня.

Нагадаємо, у  п'ятницю, 10 січня, США запровадили нові санкції проти російського енергетичного сектора. Ці заходи є «найзначнішими санкціями» у цій галузі, оголосив директор Національної економічної ради США Даліп Сінгх. За його оцінкою, нові санкції коштуватимуть Росії «мільярди доларів на місяць».

У список санкцій потрапили два з чотирьох найбільших російських нафтовиробників (зокрема «Газпром нафта» і «Сургутнафтогаз»), десятки нафтосервісних підприємств, трейдери по всьому світу, які торгують нафтою країни-агресорки. Останні дії американської влади «суттєво збільшують санкційні ризики, пов'язані з торгівлею російською нафтою», вважають в американському Мінфіні.

Раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти Антала Рогана – керівника апарату прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

 

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Теги: нафта росія США санкції

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