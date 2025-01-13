Нові санкцїї США проти Росії змінили ціни на нафту – Reuters

Нафта зросла в ціні після нових санкцій проти країни-агресорки Росії з боку США

Нафтові ціни досягли найвищого рівня за останні кілька місяців, продовживши зростати на тлі нових американських санкцій проти російської нафти. Про це пише Reuters.

У понеділок, 13 січня, ф'ючерси на еталонну марку Brent зросли на $1,35 до $81,11 за бар. Вдень до цього було досягнуто внутрішньоденного максимуму в $81,44, що стало найвищим рівнем з кінця серпня.

Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на $1,40 до $77,97 за барель після досягнення максимуму $78,32, що стало найвищим значенням з початку жовтня.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 січня, США запровадили нові санкції проти російського енергетичного сектора. Ці заходи є «найзначнішими санкціями» у цій галузі, оголосив директор Національної економічної ради США Даліп Сінгх. За його оцінкою, нові санкції коштуватимуть Росії «мільярди доларів на місяць».

У список санкцій потрапили два з чотирьох найбільших російських нафтовиробників (зокрема «Газпром нафта» і «Сургутнафтогаз»), десятки нафтосервісних підприємств, трейдери по всьому світу, які торгують нафтою країни-агресорки. Останні дії американської влади «суттєво збільшують санкційні ризики, пов'язані з торгівлею російською нафтою», вважають в американському Мінфіні.

Раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти Антала Рогана – керівника апарату прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.