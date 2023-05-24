Колумбія, Замбія та Косово впровадять аналог «Дії»
Агентство США з міжнародного розвитку допоможе трьом країнам запровадити власну версію українського застосунку
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допоможе Колумбії, Замбії та частково визнаному Косово запровадити власну версію українського застосунку «Дія». Про це заявила адміністраторка USAID Саманта Пауер на саміті Diia у Вашингтоні, повідомляє «Укрінформ».
«У січні цього року я оголосила, що США підтримають партнерські країни, яких надихнула «Дія» та які хочуть прискорити власну цифрову трансформацію, розвиваючи та розширюючи власні можливості електронного врядування», – зазначила Пауер.
За словами адміністраторки USAID, першими погодилися впроваджувати у себе «Дію» Колумбія, Зімбабве та частково визнане Косово. У пресрелізі Мінцифри згадали партнерство щодо впровадження «Дії» лише з Колумбією та Зімбабве.
Загалом команда Мінцифри веде перемовини з 10 країнами щодо експорту «Дії».
В USAID оголосили про виділення $650 тисяч на спільну розробку підходу з впровадження «Дії» та систем і процесів, що лежать в її основі.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» стала доступна послуга заміни посвідчення водія. Для цього необхідно подати заяву через застосунок та забрати готове посвідчення водія в сервісному центрі МВС.
Раніше Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт «Дія.Освіта», де можна здобути корисні цифрові навички та опанувати нову професію.
До слова, Мінцифри зробило заяву, чи надсилатимуть повістки в «Дії».
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