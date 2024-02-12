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Байден використовуватиме TikTok для виборчої кампанії попри свою заборону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Байден використовуватиме TikTok для виборчої кампанії попри свою заборону
Представники виборчої кампанії Байдена заявили, що вони вживають передові заходи безпеки та впроваджують протоколи безпеки
фото з відкритих джерел

У 2022 році Байден заборонив використання TikTok майже 4 млн співробітників федерального уряду

Президент США Джо Байден використовуватиме TikTok для своєї виборчої кампанії попри те, що він сам висловлював занепокоєння щодо національної безпеки цієї платформи та заборонив її використання на федеральних пристроях. Про це повідомляє AP.

За словами помічників, Байден особисто не приєднається до платформи, як і інші члени його адміністрації, адже акаунт BidenHQ буде повністю вести команда виборчої кампанії, яка намагатиметься достукатись зокрема до молодих виборців.

В першому повідомленні президента США в TikTok показали, як американського лідера питають про Супербоул – фінальну гру сезону в професійному американському футболі.

Представники виборчої кампанії Байдена заявили, що вони вживають передові заходи безпеки та впроваджують протоколи безпеки, але не конкретизували ці заходи та не надали інформації про те, чи були вони спрямовані на захист даних кампанії або виборців.

ФБР та Федеральна комісія з питань зв'язку попередили, що власник TikTok, компанія ByteDance, може ділитися з авторитарним урядом Китаю даними користувачів – такими як історія переглядів, місцеперебування та біометричні дані.

У 2022 році Байден заборонив використання TikTok майже 4 млн співробітників федерального уряду на пристроях, що належать його відомствам, з обмеженими винятками для правоохоронців, служб нацбезпеки та досліджень у сфері безпеки.

Нагадаємо, стало відомо, що дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok із міркувань кібербезпеки. Керівництво ЄС занепокоєне, що Китай може використовувати свій застосунок для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.

Як повідомлялося, група з 18 генеральних прокурорів дев’яти штатів підтримала заборону Монтани китайського додатка TikTok.

До слова, Нью-Йорк приєднався до списку міст і штатів США, які заборонили використання TikTok на державних пристроях, посилаючись на проблеми з безпекою. Ця дія була прийнята відповідно до подібних обмежень, які були введені в інших місцях.

Теги: Джозеф Байден TikTok вибори у США США президент

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