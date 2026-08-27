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SpaceX анонсувала найбільший у світі космодром за $100 млрд

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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SpaceX анонсувала найбільший у світі космодром за $100 млрд
Компанія назвала майбутній комплекс «самодостатнім» – зі своїм виробництвом палива, енергетикою і навіть аеропортом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Президентка компанії: новий космодром буде в 8 разів більшим за Мангеттен

Компанія SpaceX оголосила про намір збудувати на острові Пекан в американському штаті Луїзіана свій найбільший пусковий комплекс під назвою Starbase Louisiana, вартість якого може сягнути $100 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Майданчик площею 125 тисяч акрів (50 585 гектарів) стане четвертим і найбільшим пусковим комплексом SpaceX – розширенням програми ракети Starship за межі Південного Техасу та Флориди, де компанія ще тільки будує стартові майданчики. Президентка SpaceX Гвінн Шотвелл представила плани на заході за участю губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі, зазначивши, що з часом звідси запускатимуть тисячі запусків Starship на рік – хоча ці темпи залежать від того, чи вдасться вирішити серйозні інженерні та регуляторні складнощі.

Компанія назвала майбутній комплекс «самодостатнім» – зі своїм виробництвом палива, енергетикою і навіть аеропортом. За словами Шотвелл, значна частина території площею понад 500 км² (це у вісім разів більше за Манхеттен) залишиться природними болотами без забудови.

Судова тяганина з Exxon звільнила місце для космодрому

Ділянка на острові Пекан роками була в центрі позову місцевих округів проти ExxonMobil: їхні мешканці стверджували, що видобуток нафти на узбережжі й прокладання каналів компанією пришвидшили втрату водно-болотних угідь штату. Влада Луїзіани уклала мирову угоду з Exxon у червні, після чого позов закрили в липні – це і розчистило шлях для планів SpaceX, над якими компанія вела перемовини зі штатом з лютого, розповіла очільниця Louisiana Economic Development Сьюзен Буржуа.

Навіщо SpaceX космодром саме в Луїзіані

Розташування на узбережжі Мексиканської затоки дає змогу запускати ракети на південь, одразу виходячи на сонячно-синхронну орбіту – зручну для супутників на сонячних батареях, які SpaceX планує використовувати для обробки даних штучного інтелекту. Ілон Маск також вважає Starship ключовим елементом програми NASA Artemis з повернення людей на Місяць.

Водночас виробництва ракет у Луїзіані не буде – готові Starship доставлятимуть сюди водним шляхом із Техасу, а сам майданчик використовуватимуть лише для запусків і обслуговування техніки.

Робочі місця для округу і застереження про природу

Новий комплекс додасть регіону понад 3 тисячі прямих робочих місць із середньою зарплатою $92,6 тис. – це на 192% більше за середню зарплату в окрузі Верміліон, де споруджуватимуть космодром. Будівництво планують розпочати 2027 року, перший запуск – 2029-го.

Острів Пекан – захищена територія, де сезонно зупиняються десятки видів перелітних птахів. Екологічні організації вже фіксували, що запуски Starship на техаському майданчику SpaceX пошкоджували гнізда птахів гравієм і уламками. «Птахи можуть відлітати під час запуску, але я гарантую, що вони повертаються», – сказала Шотвелл, додавши, що компанія профінансує заходи з відновлення узбережжя острова.

Нагадаємо, Ілон Маск став першим у світі трильйонером після того, як SpaceX вийшла на біржу – саме кошти з цього розміщення акцій і дають компанії ресурс на такі масштабні проєкти. Втім, вартість компанії залишається волатильною: раніше цього місяця SpaceX втратила половину капіталізації, і інвестори почали ставити Маску незручні запитання. Сам Starship тим часом залишається ракетою, що ще проходить випробування – останній тестовий політ у липні пройшов за планом.

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Теги: космос влада птахи Ілон Маск політ будівництво SpaceX

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