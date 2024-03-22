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У Харкові не працюють лінії медичної допомоги та служб порятунку: резервні номери

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Харкові не працюють лінії медичної допомоги та служб порятунку: резервні номери
фото ілюстративне

Для виклику швидкої допомоги та служб порятунку слід користуватися резервними номерами телефонів

Внаслідок нічного обстрілу Харкова в місті не працюють телефонні лінії медичної допомоги та служб порятунку. Резервні номери телефонів опублікувала Харківська обласна військова адміністрація.

Для виклику швидкої допомоги слід користуватися резервними номерами телефонів служби "103":

  • +38050 040 09 34
  • +38050 040 03 76
  • +38050 040 05 21
  • +38095 040 04 47
  • +38067 540 13 52
  • +38067 543 13 10
  • +38093 288 23 58
  • +38098 044 81 03

Лінії Служби порятунку «101» та «112» також не працюють. В екстреному випадку можна скористатися резервними номерами телефонів для виклику служби ДСНС:

  • +380730270112
  • +380501139001
  • +380501139002

Нагадаємо, Росія вночі 22 березня влаштувала масований ообстріл Харкова. Тривога у місті та області пролунала о 03:53. Відтоді станом на 04:49 було чутно серію вибухів. Відомо, що після ударів у місті зникло світло. Ціль ворога – енергетична інфраструктура. Є пожежі на місцях деяких «прильотів», – написав мер міста Терехов. Він закликав усіх бути обережними, адже ворог продовжує обстріли.

Підтвердив влучання в обʼєкти критичної інфраструктури також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. «Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють», – написав він.

Як повідомлялося раніше, 22 березня внаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому. Через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

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Теги: Харків ДСНС телефон обстріл медик

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