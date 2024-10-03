У Telegram з'явився інструмент, який блокуватиме пошук «замовлень» паліями автівок

Як повідомили розробники, адміністратори телеграм-каналів та груп після встановлення UA AntiSpam Bot зможуть скористатися новою функцією

До UA AntiSpam Bot, чатбота в «Телеграмі», додали нову функцію – автоматичне видалення коментарів в каналах та групах із пропозиціями «роботи», що націлені на підпали автівок ЗСУ на замовлення російських кураторів. Інструмент створили через ріст кількості таких повідомлень. Про це «Детектор медіа» повідомили у компанії Master of Code Global.

Як повідомили розробники, адміністратори телеграм-каналів та груп після встановлення UA AntiSpam Bot зможуть скористатися новою функцією. Вона активована за замовчуванням.

«Майже щодня ми бачимо у новинах повідомлення про те, що українці підпалюють автівки ЗСУ на замовлення російських кураторів із ФСБ, які обіцяють їм грошову винагороду. Від початку року Нацполіція спільно зі Службою безпеки України в різних областях затримали понад 70 паліїв автомобілів, що належали військовослужбовцям ЗСУ. Вербують таких українців у Telegram. Тому наше рішення направлене на боротьбу з цим явищем» – розповів інженер, автор ідеї та розробник UA Anti Spam Bot Дмитро Вакуленко.

Повідомлення, автоматично заблоковане у «Телеграмі» UA Anti Spam Bot скриншот повідомлення

UA Anti Spam Bot вже встановили адміністратори понад 5700 українських телеграм-груп і каналів.

UA Anti Spam Bot виконує інші важливі функції:

блокування шкідливих коментарів, що загрожують здоров'ю громадян і військовослужбовців: у тому числі про переміщення ЗСУ, локації «прильотів», блокпости та інше;

блокування шахрайських коментарів, зборів, несправжньої допомогу від організацій;

блокування коментарів відвертого змісту та дорослим контентом;

блокування коментарів російською мовою.

UA AntiSpam Bot – безоплатний інструмент для адміністрування телеграм-каналів і груп в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, поліція затримала 22-річного жителя Рівного, який підпалював автомобілі військовослужбовців, відгукнувшись на «пропозицію» у російському чат-боті. Палія затримали. Про це повідомила пресслужба поліції у вівторок, 16 липня. 2 липня рівнянин підпалив автомобіль Nissan Almera, який належав військовослужбовцю. Про виконану «роботу» відразу відзвітувався, надіславши підтверджуючі фото.

Раніше повідомлялося, що поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський, повідомляє «Укрінформ». За його словами, підпали є результатом діяльності російських спецслужб, зокрема ФСБ РФ.