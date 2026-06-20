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Вчені наблизилися до однієї з головних цілей сучасної медицини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стартувало перше випробування технології боротьби зі старінням
фото: scientistman.com/

https://glavcom.ua/world/world-politics/ne-tikh-bjesh-kuleba-nahadav-polshchi-pro-mussolini-ta-katerinu-ii-1126809.html

У світі розпочалося перше клінічне випробування на людях, покликане перевірити можливість часткового омолодження клітин за допомогою генної терапії. Дослідники вважають цей напрям одним із найперспективніших у боротьбі зі старінням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Чи можна «омолодити» клітину?

Дослідження проводить біотехнологічна компанія Life Biosciences, яку заснував професор Гарвардського університету Девід Сінклер. Науковець давно виступає за підхід, який передбачає боротьбу не лише з окремими захворюваннями, а й із біологічними механізмами старіння.

В основі нового проєкту лежить технологія клітинного перепрограмування. Її мета полягає в тому, щоб повернути старим клітинам частину характеристик молодих клітин.

Науковці наголошують, що нинішнє випробування спрямоване насамперед на перевірку безпеки терапії. Про доведене уповільнення старіння або продовження життя людей наразі не йдеться.

Гонка за довголіттям: мільярди доларів на кону

Ідея терапевтичного впливу на процес старіння останніми роками привертає дедалі більше уваги інвесторів та технологічних компаній.

Зокрема, компанію NewLimit, співзасновником якої є Браян Армстронг, під час останнього інвестиційного раунду оцінили у $3,1 млрд. Водночас перші випробування її препарату на людях мають стартувати лише наступного року.

Крім того, генеральний директор OpenAI Сем Альтман інвестував $180 млн у проєкт Retro Biosciences. Ще одним масштабним гравцем на цьому ринку стала компанія Altos Labs, яку пов’язують із засновником Amazon Джеффом Безосом. Вона розпочала роботу у 2022 році з фінансуванням у розмірі близько $3 млрд.

Наука чи завищені очікування?

Попри великий інтерес інвесторів, частина науковців закликає обережно оцінювати перспективи таких технологій. Колишній керівник відділу біології старіння Національного інституту старіння США Феліп Сієрра зазначив, що сфера досліджень довголіття нині поєднує як серйозні наукові розробки, так і комерційні обіцянки, які часто випереджають наявні докази.

Поки технологія перепрограмування клітин перебуває на ранньому етапі розвитку, вчені продовжують вивчати інші фактори, які можуть впливати на тривалість життя людини. Зокрема, нещодавно дослідники заявили, що достатній сон може мати більший вплив на довголіття, ніж харчування або фізична активність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія інвестує значні кошти у дослідження технологій боротьби зі старінням. Зокрема, йдеться про генну терапію, біодрук органів та інші біотехнологічні розробки, на які в межах державної програми планують спрямувати близько $26 млрд.

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Теги: молодість технології довголіття

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