Google зафіксував історичний сплеск пошукових запитів: причина

Після вирішального гола збірної Аргентини мільйони людей одночасно звернулися до пошуковика, встановивши новий історичний максимум активності

Компанія Google повідомила про найбільше навантаження на свій пошуковий сервіс за всю історію його існування. Історичний рекорд було зафіксовано одразу після переможного гола збірної Аргентини в матчі чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNBC.

Про новий рекорд розповів керівник напряму Google Knowledge & Information Нік Фокс. За його словами, саме вирішальний момент матчу спричинив безпрецедентний сплеск пошукової активності користувачів у всьому світі.

«Пошукова система Google побила всі попередні рекорди за кількістю запитів і зафіксувала найвищий рівень активності в історії одразу після того, як Аргентина забила переможний гол», – зазначив Фокс.

Компанія не розкрила точну кількість пошукових запитів, однак повідомила, що найпопулярнішим став запит «Аргентина – Єгипет».

Користувачі також масово шукали інформацію про матч Аргентини з Колумбією, кількість голів, які на чемпіонатах світу забив Ліонель Мессі, правила гри, зокрема ситуації, коли футболіст б'є іншого гравця, а також цікавилися, чи стане нинішній турнір останнім у кар'єрі аргентинської легенди.

У Google зазначили, що рекорд був встановлений саме в момент найвищих емоцій уболівальників, коли Аргентина здійснила неймовірний камбек. До 79-ї хвилини команда поступалася з рахунком 0:2, однак зуміла забити три м'ячі за 14 хвилин і вирвати перемогу.

Нагадаємо, після цього матчу нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі перевершив досягнення Дієго Марадони та став найкращим асистентом в історії чемпіонатів світу.