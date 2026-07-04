250 років незалежності США: як Америка стала однією з найвпливовіших держав світу

За 250 років Сполучені Штати пройшли шлях, який не має аналогів у сучасній історії

4 липня 2026 року Сполучені Штати Америки відзначають 250 років із дня проголошення незалежності. Саме цього дня 1776 року Другий Континентальний конгрес ухвалив Декларацію незалежності, яка започаткувала нову державу та стала одним із найважливіших документів світової історії.

За два з половиною століття США пройшли шлях від 13 британських колоній до найбільшої економіки світу, провідної військово-політичної сили та одного з головних центрів науки, технологій і культури.

Історія країни – це історія революції, реформ, промислового розвитку, технологічних відкриттів, економічних криз і стрімкого зростання. На різних етапах визначальну роль у становленні США відігравали президенти, політики, підприємці та винахідники, рішення яких вплинули не лише на Америку, а й на весь світ.

«Главком» започатковує серію матеріалів до ювілею американської незалежності. У цьому тексті ми розповідаємо про головні етапи становлення США, а в наступних – про винаходи, які Америка подарувала світу, особливості американського способу життя та традиції, що стали символами країни.

Від колоній до революції

У XVII–XVIII століттях на східному узбережжі Північної Америки виникли 13 британських колоній. Вони швидко розвивалися, мали власні органи самоврядування, торгівлю та господарство, хоча формально підпорядковувалися британській короні.

Після Семирічної війни (1756–1763) Велика Британія, намагаючись покрити величезні військові витрати, підвищила податки для колоній. Лондон запровадив нові мита на папір, чай, скло та інші товари, не надавши колоністам представництва в парламенті.

Саме тоді виникло гасло «No taxation without representation» («Жодних податків без представництва»), яке стало символом майбутньої боротьби за незалежність. Ідеї самоврядування та природних прав людини активно поширювали Бенджамін Франклін, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Джеймс Медісон та інші представники американської політичної еліти.

Напруження між колоніями та Лондоном швидко зростало. 5 березня 1770 року сталася Бостонська бійня, коли британські солдати відкрили вогонь по цивільних. Ще більшого резонансу набуло Бостонське чаювання 16 грудня 1773 року: колоністи, переодягнені індіанцями, викинули в море понад 340 скринь чаю на знак протесту проти британської податкової політики.

У відповідь британська влада ухвалила так звані «Нестерпні закони», які ще більше обмежили права колоній. Це лише прискорило їхнє об'єднання. Уже 1774 року у Філадельфії зібрався Перший Континентальний конгрес, який закликав бойкотувати британські товари та координувати спільні дії.

Війна за незалежність і народження держави

Перші бої між британськими військами та колоністами біля Лексінгтона і Конкорда 19 квітня 1775 року поклали початок Американській війні за незалежність. Того ж року Другий Континентальний конгрес створив Континентальну армію та призначив її головнокомандувачем Джорджа Вашингтона.

7 червня 1776 року делегат від Вірджинії Річард Генрі Лі запропонував резолюцію про незалежність колоній. Вона була схвалена 2 липня, а вже 4 липня Конгрес затвердив Декларацію незалежності, текст якої підготував «Комітет п'ятьох» на чолі з Томасом Джефферсоном.

Документ проголошував, що всі люди створені рівними та мають невід'ємні права на життя, свободу і прагнення до щастя. Ці принципи стали фундаментом американської демократії.

Першим Декларацію підписав президент Континентального конгресу Джон Генкок. Загалом документ підписали 56 делегатів, серед яких були Томас Джефферсон, Джон Адамс і Бенджамін Франклін. Більшість підписів поставили 2 серпня 1776 року, однак саме 4 липня стало національним святом США.

Вирішальним моментом війни стала капітуляція британської армії під Йорктауном у 1781 році. За Паризьким мирним договором 1783 року Велика Британія офіційно визнала незалежність Сполучених Штатів.

У 1787 році було ухвалено Конституцію США, яка закріпила принцип поділу влади та федеративний устрій держави. Через два роки першим президентом країни став Джордж Вашингтон, який сформував федеральний уряд і започаткував традицію мирної передачі влади, добровільно відмовившись від третього президентського терміну.

Наприкінці XVIII століття також було ухвалено Білль про права – перші десять поправок до Конституції, які гарантували свободу слова, віросповідання, друку та інші основоположні права громадян.

Від молодої республіки до великої держави (1800–1945)

На початку XIX століття Сполучені Штати залишалися відносно молодою державою, однак саме в цей період було закладено фундамент їхнього майбутнього економічного та політичного домінування.

Купівля Луїзіани та освоєння Заходу

У 1803 році президент Томас Джефферсон здійснив одну з найважливіших угод в історії США – придбання у Франції величезної території Луїзіани. За $15 млн площа країни майже подвоїлася, а американці отримали контроль над басейном річки Міссісіпі та вихід до нових земель.

Для їхнього дослідження Джефферсон організував експедицію Меріветера Льюїса та Вільяма Кларка, яка вперше детально описала території аж до Тихого океану. Згодом розпочалося активне освоєння Заходу, будівництво нових міст, доріг і торговельних шляхів.

Промислова революція та стрімке економічне зростання

Упродовж XIX століття США швидко перетворювалися з аграрної країни на одну з провідних індустріальних держав світу.

Розвиток парових машин, фабрик і заводів, будівництво тисяч кілометрів залізниць та поява телеграфу значно прискорили торгівлю й промислове виробництво. До кінця століття США стали одним із найбільших виробників сталі, вугілля, нафти та промислової продукції.

Справжнім символом індустріальної епохи став Томас Едісон, який отримав понад тисячу патентів. Його винаходи – практична лампа розжарювання, фонограф, удосконалені електричні системи – сприяли електрифікації міст і підприємств.

Справжнім символом індустріальної епохи став Томас Едісон

Ще одним символом американської промисловості став Генрі Форд. У 1913 році він запровадив конвеєрне виробництво автомобілів, що дозволило різко знизити їхню вартість і зробити автомобіль доступним для мільйонів людей. Цей підхід змінив не лише автомобільну галузь, а й світове виробництво загалом.

Громадянська війна та скасування рабства

Найбільшим випробуванням для молодої держави стала Громадянська війна 1861–1865 років між Північчю та Півднем.

Основними причинами конфлікту стали суперечки щодо рабства, прав штатів і майбутнього розвитку країни. Президент Авраам Лінкольн виступав за збереження єдності США та поступову ліквідацію рабовласницької системи.

1 січня 1863 року він підписав Прокламацію про звільнення рабів, а після завершення війни була ухвалена 13-та поправка до Конституції США, яка остаточно заборонила рабство.

Перемога Півночі зберегла єдність країни та відкрила шлях до стрімкого економічного розвитку.

Від світової війни до світового лідерства

На початку XX століття США вже були однією з найбільших економік світу. Під час Першої світової війни країна вступила у конфлікт у 1917 році на боці Антанти, що суттєво вплинуло на перебіг війни та зміцнило міжнародний авторитет Вашингтона.

Проте вже за кілька років США зіткнулися з найважчою економічною кризою в своїй історії. Після біржового краху 1929 року розпочалася Велика депресія, яка призвела до масового безробіття, банкрутства підприємств і різкого падіння виробництва.

Подолати кризу вдалося завдяки програмі «Новий курс» (New Deal) президента Франкліна Делано Рузвельта. Держава почала масштабне будівництво інфраструктури, підтримку банківської системи, розвиток промисловості та створення нових робочих місць.

Після нападу Японії на військово-морську базу Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року США вступили у Другу світову війну. Американська промисловість швидко стала головним постачальником озброєння для союзників, а військові кампанії в Європі та Тихому океані відіграли ключову роль у перемозі над нацистською Німеччиною та Японією.

Саме після завершення війни у 1945 році Сполучені Штати остаточно закріпили за собою статус провідної економічної, військової та політичної сили світу.

Світове лідерство та технологічний прорив (1945–2000)

Після завершення Другої світової війни Сполучені Штати вступили в нову епоху. Перемога союзників закріпила за країною статус провідної економічної та військової держави, а друга половина XX століття стала часом стрімкого розвитку науки, технологій і міжнародного впливу.

План Маршалла та створення нового світового порядку

У 1947 році державний секретар США Джордж Маршалл запропонував масштабну програму економічної допомоги європейським країнам, які постраждали від війни. В історію вона увійшла як План Маршалла.

Джордж Маршалл запропонував масштабну програму економічної допомоги європейським країнам

Протягом кількох років Сполучені Штати виділили мільярди доларів на відновлення економіки Західної Європи. Це не лише сприяло швидкому відродженню союзників, а й зміцнило позиції США як лідера демократичного світу.

У 1949 році за участю Вашингтона було створено Організацію Північноатлантичного договору (НАТО). Альянс став основою системи колективної безпеки, яка діє й сьогодні.

Холодна війна

Після Другої світової війни головним суперником США став Радянський Союз. Від 1947 до 1991 року світ жив в умовах холодної війни – глобального протистояння двох наддержав, яке охопило політику, економіку, військову сферу, науку та космічні дослідження.

У 1947 році президент Гаррі Трумен проголосив курс на стримування поширення комунізму, а вже у 1949 році США разом із союзниками створили НАТО. У відповідь у 1955 році СРСР сформував Організацію Варшавського договору.

Обидві країни активно нарощували ядерний потенціал і підтримували різні сторони у конфліктах, зокрема під час Корейської та В'єтнамської воєн. Найнебезпечнішим моментом стала Карибська криза 1962 року, коли світ опинився за крок від ядерної війни.

Президент, який став символом завершення холодної війни

Однією з ключових постатей цього періоду став Рональд Рейган, який обіймав посаду президента США у 1981–1989 роках.

Його адміністрація реалізувала масштабні економічні реформи, посилила обороноздатність країни та активізувала зовнішню політику. Переговори Рейгана з генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим стали важливим кроком до зниження міжнародної напруги.

У 1989 році впав Берлінський мур, а вже у 1991 році припинив існування Радянський Союз. Завершення холодної війни закріпило за США статус єдиної світової наддержави та відкрило новий етап міжнародних відносин.

До кінця XX століття Сполучені Штати стали беззаперечним лідером у сфері економіки, науки, космічних досліджень і високих технологій, сформувавши основу сучасного цифрового світу.

Космічна гонка та висадка на Місяць

Одним із найяскравіших проявів холодної війни стала космічна гонка.

У 1958 році США створили Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Уже в 1961 році президент Джон Кеннеді поставив амбітну мету – висадити людину на Місяць до кінця десятиліття.

20 липня 1969 року екіпаж місії Apollo 11 здійснив першу в історії посадку на поверхню Місяця.

Ніл Армстронг став першою людиною, яка ступила на супутник Землі, а його слова: «Це маленький крок для людини, але величезний стрибок для людства» стали символом технологічних можливостей людства.

Народження цифрової епохи

У другій половині XX століття США стали світовим центром розвитку інформаційних технологій. У 1970–1980-х роках з'явилися перші персональні комп'ютери, які зробили цифрові технології доступними для мільйонів людей. Компанії Apple та Microsoft започаткували нову комп'ютерну еру, яка змінила освіту, бізнес і повсякденне життя.

Паралельно розвивалися комп'ютерні мережі. Створена за підтримки Міністерства оборони США мережа ARPANET стала основою майбутнього Інтернету. У 1990-х роках Всесвітня мережа почала стрімко поширюватися по всьому світу, докорінно змінивши способи спілкування, роботи та отримання інформації.

США сьогодні: світова наддержава (2000–2026)

На початку XXI століття Сполучені Штати залишаються однією з найвпливовіших держав світу. Країна зберігає лідерські позиції в економіці, науці, технологіях, освіті та міжнародній політиці, а її компанії й університети продовжують визначати глобальні тенденції.

Найбільша економіка світу

США мають одну з найбільших економік планети за номінальним валовим внутрішнім продуктом. Американський ринок залишається одним із головних центрів світової торгівлі, фінансів та інвестицій.

Особливу роль відіграє долар США, який після Другої світової війни став основною резервною валютою світу. Більшість міжнародних розрахунків, торгівлі сировиною та валютних резервів досі здійснюються саме в доларах.

Кремнієва долина та технологічна революція

Світовим символом інновацій стала Кремнієва долина у штаті Каліфорнія, де розташовані штаб-квартири найбільших технологічних компаній світу.

Саме у США були створені або отримали глобальний розвиток такі корпорації, як Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia та багато інших. Їхні продукти змінили повсякденне життя мільярдів людей – від смартфонів і персональних комп'ютерів до електронної комерції, соціальних мереж і хмарних технологій.

Останніми роками одним із головних напрямків розвитку стали штучний інтелект, робототехніка, біотехнології, квантові обчислення та космічна галузь. Американські компанії залишаються серед світових лідерів у цих сферах.

Провідні університети та наукові відкриття

США традиційно входять до числа світових лідерів за рівнем вищої освіти та наукових досліджень.

Такі університети, як Гарвард, Массачусетський технологічний інститут (MIT), Стенфорд, Принстон, Єль та Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech), регулярно очолюють міжнародні рейтинги та залишаються центрами світової науки.

Саме тут народжуються багато відкриттів у медицині, фізиці, інженерії, біології та інформаційних технологіях, а американські дослідники є лауреатами сотень Нобелівських премій.

США у світовій політиці

Протягом останніх десятиліть Сполучені Штати залишаються одним із ключових учасників міжнародної політики.

Країна є одним із засновників ООН, провідною державою НАТО, бере участь у роботі G7, G20, Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Вашингтон продовжує відігравати важливу роль у питаннях міжнародної безпеки, світової економіки, боротьби зі зміною клімату та розвитку новітніх технологій.

За 250 років Сполучені Штати пройшли шлях, який не має аналогів у сучасній історії. Від невеликої федеративної республіки, що виникла після війни за незалежність, країна перетворилася на одного з головних рушіїв світової економіки, науки, технологій та міжнародної політики.

Проголошення незалежності, ухвалення Конституції, скасування рабства, індустріалізація, перемоги у світових війнах, освоєння космосу, розвиток Інтернету та цифрових технологій стали ключовими етапами цього шляху.

Сьогодні США залишаються державою, яка значною мірою визначає глобальний порядок денний, а 250-річчя незалежності є не лише приводом згадати минуле, а й можливістю оцінити масштаб змін, яких країна досягла за два з половиною століття.

Зазначимо, що до 250-річчя незалежності США «Главком» підготував цикл публікацій, присвячених історії та сучасності країни. У матеріалах серії ми розповімо про найважливіші американські винаходи, відкриті передмістя без високих парканів і традицію вивішувати державний прапор біля власних будинків.