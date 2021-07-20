У Дніпрі неповнолітні дівчата влаштували бійку (відео 18+)
Підлітки влаштували жорстоку бійку посеред вулиці
У Дніпрі сталася бійка між неповнолітніми дівчатами. Конфлікт нібито виник через хлопця.
Дівчатам на вигляд років по 16. Вони лежали на асфальті та тримали одна одну за волосся. Відео опублікували у телеграм «Х***ий Дніпро».
Одна дівчина почала бити іншу по обличчю руками, а потім – ногою по спині.
Під час бійки лунала лайка.
Очевидці не поспішали розбороняти дівчат. Одна зі свідків навіть вдарила по спині учасницю бійки.
Бійку очевидці знімали на відео.
Нагадаємо, недавно у Дніпрі невідомі жорстоко побили місцеву правозахисницю Наталію Ешонкулову. У жінки зламаний ніс і вибиті зуби. За словами жінки, вона вижила завдяки сусідці, яка налякала зловмисників.