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    У Дніпрі неповнолітні дівчата влаштували бійку (відео 18+)

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    Колаж 24 каналу - У Дніпрі неповнолітні дівчата влаштували бійку (відео 18+)
    Колаж 24 каналу

    Підлітки влаштували жорстоку бійку посеред вулиці

    У Дніпрі сталася бійка між неповнолітніми дівчатами. Конфлікт нібито виник через хлопця.

    Дівчатам на вигляд років по 16. Вони лежали на асфальті та тримали одна одну за волосся. Відео опублікували у телеграм «Х***ий Дніпро».

    Одна дівчина почала бити іншу по обличчю руками, а потім – ногою по спині.

    Під час бійки лунала лайка.

    Очевидці не поспішали розбороняти дівчат. Одна зі свідків навіть вдарила по спині учасницю бійки.

    Бійку очевидці знімали на відео.

    Нагадаємо, недавно у Дніпрі невідомі жорстоко побили місцеву правозахисницю Наталію Ешонкулову. У жінки зламаний ніс і вибиті зуби. За словами жінки, вона вижила завдяки сусідці, яка налякала зловмисників.

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    Теги: Дніпро напад поліція
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    У Дніпрі неповнолітні дівчата влаштували бійку (відео 18+)