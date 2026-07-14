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Вінниччина: до суду скеровано справу вітчима, який ґвалтував малолітню падчерку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вінниччина: до суду скеровано справу вітчима, який ґвалтував малолітню падчерку
Наразі обвинувачений під вартою
фото: Офіс генерального прокурора

Про злочин стало відомо, коли синці на руках дитини побачили педагоги школи

На Вінниччині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка, який обвинувачується у ґвалтуванні малолітньої падчерки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Встановлено, що з серпня 2024 року по квітень 2026 року дівчинка зазнавала систематичного насилля від вітчима. Чоловік її бив, залякував і, коли вона перебувала в безпорадному психологічному стані, – ґвалтував», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора зазначив, що вперше чоловік посягнув на статеву свободу та недоторканість дитини, коли їй було 11 років. За даними відомства, дівчинка одразу розповіла про це матері та бабусі, однак вони їй не повірили.

«Про злочин стало відомо, коли синці на руках дитини побачили педагоги школи. Вони скерували ученицю до шкільного психолога, якому потерпіла про все розповіла. Наразі обвинувачений під вартою. Потерпіла пройшла реабілітацію в спеціалізованому закладі», – додається у повідомленні.

Чоловік може отримати 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

До слова, завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно засновника колишнього приватного християнського реабілітаційного центру у Вінниці. Зловмиснику інкримінують сексуальне насильство щодо дітей та розбещення малолітніх і неповнолітніх.

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Теги: Офіс Генерального прокурора Вінниччина зґвалтування

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