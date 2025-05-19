На одній з вулиць Вінниці два місяці діятиме обмеження руху

Вінницька міська рада: Просимо водіїв і пішоходів бути уважними та за можливості обирати альтернативні маршрути

З 21 травня по 22 липня на ділянці вулиці Леоніда Каденюка, а саме від перехрестя вулиці Пирогова – 4-й провулок Леоніда Каденюка запровадять обмеження для транспорту та пішоходів. Повного перекриття руху не передбачається. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку міську раду.

«Причина – проведення ремонтних робіт на інженерних мережах водопостачання та водовідведення. Протягом усього періоду одна смуга залишатиметься відкритою для проїзду, тож рух буде частково збережено. Комунальне підприємство «СМЕД ОДР» подбає про встановлення дорожніх знаків і технічних засобів, що забезпечать безпечну організацію руху в зоні виконання робіт», – йдеться у повідомленні.

Міськрада зауважує, що також будуть вжиті заходи для безпечного проходу пішоходів.

«Просимо водіїв і пішоходів бути уважними та за можливості обирати альтернативні маршрути», – наголосила місцева влада.

Нагадаємо, що у 2025 році Державна податкова служба провела 108 перевірок автошкіл по всій Україні. Під час них було виявлено розбіжності між кількістю осіб, які пройшли навчання, та задекларованими доходами, а також факти неоформлення трудових відносин з працівниками.

У Вінницькій області під час перевірки автошколи виявлено 12 неофіційно працевлаштованих працівників. Матеріали цієї справи направлено до Державної служби з питань праці.