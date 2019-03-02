На розгляд влади на Вінниччині подано 53 проекти інститутів громадянського суспільства



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Після громадських слухань комісія визначить переможців

1 березня, у прес-центрі Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації відбулося перше організаційне засідання конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету.

Склад конкурсної комісії затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 30 січня 2019 року «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету», яке прийнято на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

«Організація та проведення конкурсу проектів громадських організацій стало вже традиційним для Вінниччини. Цього року на розгляд конкурсної комісії подано 53 проекти з різних напрямків, зокрема проекти спрямовані на соціально-економічний розвиток, здійснення культурно-просвітницької діяльності, розвиток інклюзивного середовища, допомогу соціально незахищеним верствам населення, аналітичну діяльність та проведення соціологічних досліджень, краєзнавчу роботу, охорону пам’яток історії та культури, розвиток громадянського суспільства та засобів масової інформації, а також національно-патріотичне виховання дітей та молоді Вінницької області», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Олександр Крученюк.

Директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, співголова конкурсної комісії Світлана Василюк ознайомила членів конкурсної комісії із порядком денним, який передбачав обговорення та затвердження регламенту роботи конкурсної комісії, а також роз’яснила права та обов’язки членів конкурсної комісії, зокрема, щодо зобов’язання перед початком розгляду конкурсних пропозицій повідомити про наявність конфлікту інтересів.

Відповідно до Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 36 позачергової сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 720, бюджет конкурсу становить 1 млн. грн.

Чергове засідання конкурсної комісії з визначення програм заплановано на 14-15 березня поточного року, під час якого відбудеться публічний захист громадськими організаціями проектів поданих на конкурс.

Нагадаємо, що інформацію щодо проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Фінансова підтримка інститутів громадянського суспільство».