На Вінниччині пошкодили унікальний парк на мільйони гривень

Невідомим особам вдалося зрубати близько півсотні дерев різних порід на території Нацпарку «Кармелюкове Поділля»

Працівники ДБР повідомили про підозру майстру лісу філії «Гайсинське лісове господарство», який допустив незаконну порубку дерев на заповідній території, збитки держави становили майже 2 млн грн.

«Посадовець недбало поставився до виконання покладених на нього завдань зі збереження лісових насаджень. Через це невідомим особам вдалося зрубати близько півсотні дерев різних порід на території Нацпарку «Кармелюкове Поділля», – йдеться у повідомленні.

Була пошкоджена унікальна екосистема, а завдані державі збитки становлять 1,9 млн грн.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.